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Çocukların ara tatil sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:46 | Son Güncelleme

Türkiye’de ilk kez uygulanan ara tatil bugün başlarken, öğrenciler tatil sevinciyle evlerine koşarak gitti.Türkiye’de ilk kez 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil uygulamasına karar verildi.15 tatil ve yaz tatili arasında 5’er gün uygulanacak olan ara tatilin ilki 18-22 Kasım tarihleri arasında başlayacak.

Çocukların ara tatil sevinci

Türkiye’de ilk kez uygulanan ara tatil bugün başlarken, öğrenciler tatil sevinciyle evlerine koşarak gitti.
Türkiye’de ilk kez 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil uygulamasına karar verildi.
15 tatil ve yaz tatili arasında 5’er gün uygulanacak olan ara tatilin ilki 18-22 Kasım tarihleri arasında başlayacak. Bugün ara tatil öncesi son kez okula gelen öğrenciler de hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 gün tatil yapacak olmanın sevincini yaşadı.
Okuldan çıkan çocukların yüzlerinde tatilin verdiği gülümsemeyle evlerine koşarak gittikleri görüldü.

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