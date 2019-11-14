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Çocukların Atatürk’e secde ettirildiği iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:23 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinliklerinde çocukların Atatürk’e secde ettirildiği ileri sürülen fotoğraf ortaya çıktı.

Çocukların Atatürk’e secde ettirildiği iddiaları

Gaziantep’te 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinliklerinde çocukların Atatürk’e secde ettirildiği ileri sürülen fotoğraf ortaya çıktı. Milli Eğitim müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlkokul çocuklarının, 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinliklerinde Atatürk’e secde ettiği ileri sürülen görüntüler sosyal medyaya düşmüş ve büyük tepki toplamıştı. Görüntüler üzerine Milli Eğitim bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan etkinlikle ilgili yapılan açıklamada görüntülerin kabul edilemez olduğu belirtilerek, soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.
Gaziantep’te de fotoğraf ortaya çıktı
Gaziantep’teki Mehmet Ali Eruslu İlkokulu’ndaki Anma etkinliklerinde de çocukların Atatürk’e secde ettirildiği iddia edildi. Anma etkinliklerinde çekildiği belirlenen fotoğrafta 6 çocuğun elinde Atatürk posteri tutan bir çocuğun etrafında secde eder şekilde durmaları yer aldı. Fotoğraf sosyal medyada tepkilere neden olurken, "Rezalet görüntü" yorumlarına neden oldu.
Okul Müdürü H.S. çocukların Atatürk’ün secde ettirildiği iddiaların doğru olmadığını söyledi. Okul Müdürü H.S, internette yer alan benzer kareografilerden esinlenerek gösterinin hazırlandığı belirterek, kendini ve gösteriyi hazırlayan öğretmeni savundu. Okul Müdürü H.S., etkinlikle ilgili Milli Eğitim müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını da kaydetti.
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, fotoğrafın yansımasının ardından okul müdürü H.S ile etkinliği hazırlayan ve ismi açıklanmayan öğretmen hakkında Milli Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Öte yandan, öğretmen ve okul müdürünün ilk savunmasında "Etkinliği izleyen arka sıradaki öğrenci ile velilerin de kareografiyi görebilmeleri amacıyla dizlerinin üstüne eğildiklerini ve secdenin söz konusu olmadığı" yönünde ifade verdiği öğrenildi.

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