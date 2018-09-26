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Çocukların attığı 'kız kaçıran' yangın çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çocuklar tarafından atıldığı öne sürülen ve 'kız kaçıran' olarak bilinen patlayıcı ve yanıcı madde nedeniyle çıktığı belirtilen orman yangınında, yaklaşık 500 metrekare alan kül oldu.

Çocukların attığı 'kız kaçıran' yangın çıkardı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çocuklar tarafından atıldığı öne sürülen ve 'kız kaçıran' olarak bilinen patlayıcı ve yanıcı madde nedeniyle çıktığı belirtilen orman yangınında, yaklaşık 500 metrekare alan kül oldu.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Eski Nato yolu üzerindeki sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıktı. Olay yerine gelen Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bağlı 3 arazöz, 1 su tankeri, 15 yangın müdahale personeli söndürme çalışması başlattı. 45 dakika süren müdahale sonunda yangın, daha fazla büyümeden altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen yaklaşık 500 metrekare alanda soğutma çalışması yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Yapılan inceleme ve görgü tanıkların ifadelerine göre, ormanın kenarında oyun oynayan çocukların kız kaçıran olarak bilinen patlayıcı ve yanıcı maddeyi bölgeye attığı, kuru otları tutuşturması sonucu ise yangın çıktığı ileri sürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çocukların attığı 'kız kaçıran' yangın çıkardıÇocukların attığı 'kız kaçıran' yangın çıkardıÇocukların attığı 'kız kaçıran' yangın çıkardıÇocukların attığı 'kız kaçıran' yangın çıkardı

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