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Çocukların baraj gölünden cenazeleri çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 23:00 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde baraj gölüne giren ve boğularak hayatını kaybeden çocukların cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.Olay, akşam saatlerinde Göksun ilçesi Gücuksu Mahallesi Gücüksu Barajı’nda meydana gelmişti.

Çocukların baraj gölünden cenazeleri çıkarıldı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde baraj gölüne giren ve boğularak hayatını kaybeden çocukların cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Göksun ilçesi Gücuksu Mahallesi Gücüksu Barajı’nda meydana gelmişti. Ayhan Bolat’ın çocukları Ceylin ve Vahap Bolat ile Şamil Özden’in çocuğu Alper Özden traktörle baraj gölünün yanına geldi. Ardından çocuklarını baraj gölü yanına bırakan ve tekneyle göle açılan Ayhan Bolat ve Şamil Özden, döndüklerinde çocuklarla birlikte traktörün ortadan kaybolduğunu gördü. Kısa süreli araştırma sonrası çocukların traktörle birlikte göle girdikleri fark eden çocukların babaları, kurtarma ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ve baraj gölünde arama yapan kurtarma ekipleri, 7 yaşındaki Ceylin ile 13 yaşındaki ağabeyi ve 8 yaşındaki Alper Özden’in cansız bedenine ulaştı.

Çocukların aileleri sinir krizi geçirdi
Baraj gölünden çıkarılan çocukların cansız bedenini taşıyan ambulanslarla hastane morguna giden aileler, sinir krizi geçirdi. Çocukların cenazelerinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.
Çocuklarla baraj gölüne düşen traktör de ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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