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Çocukların bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde iki çocuğun dev Türk bayrağını görünce bisikletlerinden inip selam vermesi ve ardından bayrağı öpmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi - Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: - "İki güzel çocuğumuzun bu saygısı Ceylanpınar ilçemizin adeta bir özetidir"

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki çocuğun bisikletle önünden geçtikleri Türk bayrağını görünce durup selam vermesi ve öpmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ulucami Mahallesi'nde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı binasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dev Türk bayrağı asıldı. Binanın önünden bisikletleriyle geçen 8-10 yaşlarındaki iki çocuk da durarak selam verdikleri bayrağı üç kez öptü.

Çocukların Türk bayrağına saygısı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntüler karşısında duygulandığını söyledi.

Ceylanpınar halkının vatansever olduğunu vurgulayan Atilla, "İki güzel çocuğumuzun bu saygısı Ceylanpınar ilçemizin adeta bir özetidir. Bu iki çocuğumuzun bir an önce tespit edilmesi için talimat verdim. Bizzat misafir edeceğimiz çocuklarımızı ödüllendireceğiz. Ailelerine ve öğretmenlerine bu bilinci aşıladıkları için bizzat teşekkür ediyorum." dedi.

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Ceylanpınar saygı Şanlıurfa türk bayrağı

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