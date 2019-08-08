Çocukların bayram hediyesi hayırsever iş insanlarından

TUNCELİ (AA) - İstanbul'dan gelen 2 iş insanı, Kurban Bayramı dolayısıyla ayakkabı ve oyuncak dağıttıkları bin çocuğu sevindirip yüzlerini güldürdü.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan Erzurumlu hayırsever iş insanı Melik Kızıltaş ve Rizeli Mehmet Avcı, bir süre önce Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret etmek için kente geldi.

Tunceli'de sağlanan huzur ortamı ve değişim karşısında memnuniyetini dile getiren iş insanları, Vali Sonel'e Kurban Bayramı öncesi bin çocuğa ayakkabı ve oyuncak yardımı yapma kararı aldıklarını anlattı.

Bunun üzerine Vali Sonel'in talimatıyla harekete geçen görevlilerin yardıma muhtaç çocukları belirlemesi sonrası Sonel, Kızıltaş ve Avcı bir aileyi evinde ziyaret etti.

Sonel ve beraberindeki iş insanları, bu ailenin çocuklarına ayakkabı ve oyuncak gibi çeşitli hediyeler verip mutluluklarına ortak oldu.

Kızıltaş ve Avcı'nın kente getirdiği diğer ayakkabı ve oyuncak gibi hediyeler de görevlilerce yardıma muhtaç olanlar başta olmak üzere ildeki çocuklara armağan edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sonel, "Değerli iş adamlarımız bin çocuğa ayakkabı ve oyuncak hediye ederek bayram öncesi onların yüzlerini güldürdü. Hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun, hayırlarını kabul etsin." ifadelerini kullandı.

