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Çocukların "Bir tebessüme değer" mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 19:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta farklı sektörlerden kişilerin katılımıyla kurulan "Bir Tebessüme Değer Topluluğu", bağışlar ile alınan giysi ve oyuncaklar ile kırsalda yaşayan çocukların yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş'ta farklı sektörlerden kişilerin katılımıyla kurulan "Bir Tebessüme Değer Topluluğu", gönüllü vatandaşların bağışıyla alınan giysi ve oyuncak gibi hediyelerle kırsalda yaşayan çocukların yüzünü güldürdü.

Merkez Onişubat ilçesine bağlı kırsal Çağırgan Mahallesi'ni ziyaret eden topluluk üyeleri, burada ilk önce çocukların saç bakımını yaptı. Topluluktakiler daha sonra gönüllülerin bağışıyla alınan giysi, oyuncak ve yiyecek gibi hediyeleri çocuklara verdi.

Topluluğun sözcüsü Fatih Akpınar, çeşitli oyuncak, kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundukları çocukların yüzlerindeki tebessümle mutlu olduklarını söyledi.

Bu mutluluğu tatmak için her hafta bir yere gittiklerini dile getiren Akpınar, "Biz gelip buradaki küçük kardeşlerimizi hem sevindirmek ve hem de hediyelerini vermek için onları ziyaret ettik. Çocukların hep mutlu olmasını istiyoruz. Onların yüzlerindeki o tebessümü görmek bizi mutlu ediyor. Bir nevi de olsa yaşayamadığımız çocukluğu onlara yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Gurubun sosyal medya sorumlusu Hasan Aksakal ise çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Bu çalışmalar bizlere mutluluk veriyor. Elimizden geldiğince çocukların yanında olmaya çalışıyoruz. Onların yüzlerinde tebessüm bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda yanımızda olan ve yardımda bulunan herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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