Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlar tutuklandı: Aralarında 72 yaşındaki biri de var

Alınan bilgiye göre; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal ağ üzerinden cinsel temalı grup oluşturarak çocukların müstehcen videolarını paylaşan bir şebeke tespit etmiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik 9 Ekim’de operasyon düzenlemişti.

ZANLILAR ARASINDA 72 YAŞINDA FELÇLİ BİRİ DE VAR

İstanbul başta olmak üzere Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak’ta 39 adrese düzenlenen baskınlarda aralarında 72 yaşında yaşlı bir kişinin de olduğu 22 şüpheli yakalanmıştı.

YAŞLI FAİL İLE COVİD-19 HASTASI BİR KİŞİ SERBEST

Haklarında ‘Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Ürünleri Ülkeye Sokma, Çoğaltma, Satma, Depolama, Bulundurma ve Kullanma” suçu kapsamında soruşturma açılan 22 şüpheli arasında 72 yaşındaki felçli bir zanlı ile Covid-19 testi pozitif çıkan bir şüpheli, savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. Geri kalan 20 şüphelinin polisteki sorguları dün tamamlandı. Zanlılar 14 Ekim Çarşamba günü İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. 20 şüphelinin 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 7 şüpheli hakkında ise ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.