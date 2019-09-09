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"Çocukların dağa kaçırılması halk sağlığı sorunudur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

Kayseri Tabip Odası Başkan Prof. Dr. Hüseyin Per: - "Çocukların dağa kaçırılması, halk sağlığı sorunudur. Çocukların ve gençlerin dağa kaçırılması eyleminin, onların akıl ve beden sağlıklarına ve toplumsal uyumlarına olumsuz etki edeceği aşikardır" - "Art niyetli siyasi minvaller tarafından bölücü terör örgütüne devşirilen çocuklar güvensiz, karmaşık duygu, düşünce ve çelişkiler içerisinde hem kendisine hem ailesine hem de topluma zarar verecektir. Bu puslu havadan istifade eden bölücü oluşumlar masum evlatlarımızı sinsi bir yılan gibi avlamaktadır"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkan Prof. Dr. Hüseyin Per, çocukların dağa kaçırılmasının halk sağlığı sorunu olduğunu bildirdi.

Per, yazılı açıklamasında, çocukları dağa kaçırılan annelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemine destek verdiğini vurguladı.

Per, sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi, çocukluk ve ergenlik çağında yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi için başta aile olmak üzere toplumun her aşamasındaki bireylere görev düştüğüne dikkati çekti.

Özellikle biyolojik, psikolojik ve toplumsal gelişim sürecinde en çok sorunların yaşandığı ergenlik döneminde çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Per, şunları kaydetti:

"Çocukların dağa kaçırılması, halk sağlığı sorunudur. Çocukların ve gençlerin dağa kaçırılması eyleminin, onların akıl ve beden sağlıklarına ve toplumsal uyumlarına olumsuz etki edeceği aşikardır. Aile sevgisi, toplum desteği ile büyüyen bir çocuk hem kendine hem ailesine hem de devletinin geleceğine katkı sağlar. Bunun tam tersi, art niyetli siyasi minvaller tarafından bölücü terör örgütüne devşirilen çocuklar güvensiz, karmaşık duygu, düşünce ve çelişkiler içerisinde hem kendisine hem ailesine hem de topluma zarar verecektir. Bu puslu havadan istifade eden bölücü oluşumlar masum evlatlarımızı sinsi bir yılan gibi avlamaktadır. Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi tüm Türk toplumun yüreğini sızlatmaktadır. O annelerin haklı tepkisi başta HDP gibi teröre destek veren parti ve diğer oluşumları ve PKK'yı yakıp kül edecektir."

Tüm kurum ve kuruluşlara önemli görevler düştüğünü aktaran Per, çocuk ve ergenlerin bu durumunu istismar eden siyasi odakların temizlenmesi, onlara destek veren oluşumların da eğitim, yargı, siyaset gibi kurumlarda FETÖ'de olduğu gibi gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yıllardır sindirilen, baskı gören ve ölümle tehdit edilen o annelerin sabrının taştığını gördüklerini aktaran Per, "PKK tarafından dağa kaçırılan o çocuklar mutlaka geri dönecektir. Sadece Diyarbakırlı anneler değil, diğer birçok şehirde aynı durumda olan anneler de seslerini yükseltmeli, HDP, PKK ve onların destekçilerine karşı tepkilerini dile getirmelidir." ifadelerini kullandı.

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