Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokuluna veli baskını

Ankara'da, 3 yaş altı ruhsatı olmadığı halde bakımı üstlenilen bu yaş grubundaki çocukların müfettiş denetiminden kaçırıldığı öne sürülen anaokuluna veliler baskın yaptı. Veliler, çocuklarını denetimden kaçırdığı iddiasıyla anakolunun sahibi Ü.E. adlı kadına tepki gösterirken, şikayet üzerine polis ve bakanlık konuyla ilgili inceleme başlattı.

Eryaman'da faaliyet gösterilen anaokulunda, iddiaya göre, 3 yaş altı ruhsat olmadığı halde bu yaş grubundaki çocukların da bakımı üstlenildi. Okul sahibi Ü.E. adlı kadın, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetimi öncesi, 3 yaş altındaki çocukları okuldan kaçırırken, onlara ait evrakı da sakladı. Her denetim öncesi yaşanan bu olaya tepki gösteren öğretmen, çocuklar kaçırılırken, fotoğraf çektiğinin fark edilmesi üzerine işten çıkarıldı. Bunun üzerine öğretmen de durumu velilere bildirdi.

VELİLER BASKIN YAPTI

Veliler, dün müfettişlerin denetim yapacağı okulun önünde saklanıp, beklemeye başladı. 3 yaş altı 7- 8 çocuk, iddiaya göre, yangın merdiveninden çıkarılıp, otomobile bindirilirken, veliler de baskın yaptı. Aracın arka koltuğundaki çocukların fotoğrafını çeken veliler, okula girip, Ü.E.'ye tepki gösterdi. Çocuğunun nerede olduğunu soran veli ile Ü.E. arasında tartışma ve arbede çıktı. Bir veli de yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Veliler, daha sonra polise haber verdi. Polis ekipleri, okula gelerek, inceleme yaptı. Emniyete giden veliler, okul sahibi hakkında şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.