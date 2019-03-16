Çocukların dijital dünyasına dikkat!

İSTANBUL, (DHA)- Momo ve Mavi Balina gibi oyunların ortak noktasının çocuklara görev vermek olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yücel çocukların bu tarz oyunlarda küçük bir çocuk olmadıklarını kanıtlamak için verilen tüm tehlikeli görevleri yerine getirdiklerini söyleyerek ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

Son günlerde sosyal medyada yayılan Momo isimli oyun intihara neden olduğu iddialarıyla gündemde. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Kent Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümü Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yücel, bu oyunlar her ne kadar bir şaka olarak lanse edilse de çocukların zihnine bir takım intihar imgeleri soktuğunu söyledi.

Özellikle 10 yaş civarı çocukların ebeveynlerinden yavaş yavaş uzaklaşarak sosyalizasyon süreçlerinin hızlandığını ve dünyayı tarama merakının ortaya çıktığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yücel, şöyle konuştu:

“Oyunlar bir simülasyon olsa da içinde karanlık ya da büyülü gerçekliğe dayalı öğeler varsa, onların gerçeklikten kopmasına neden olabilir. Öncelikle çocuklar bu tarz oyunları, oyun grupları içindeyken öğrenmektedir. Bu yüzden çocukların hem iç dünyasını hem de çevresindeki oyun gruplarını tanımak önemlidir. Ayrıca Mavi Balina ve Momo benzeri oyunlar mail ya da whatsapp kanalından bir linkle gelebilir. Bu açıdan çocuğu bilinçlendirmeli ve nedensiz yere gelen mesajların ona hiçbir yararı olamayacağı anlatılabilir. Zararlı hislere kapıldığında ya da kendisini izole ettiğini anlaşıldığında onunla diyalog kurulabilir. Özellikle Mavi Balina oyununun motivasyonu; kendine ne yaparsan yap tekrar dünyaya gelecek olmandır. Bu görüş henüz yeni yeni kimliğini oturtan, biyolojisini yeni tanıyan ve cinsiyet gelişimini henüz tamamlamamış her ergen için çok tehlikeli bir fikirdir. Ona vücuduyla sınırsız deney yapma fikri aşılanmaktadır.”