Çocukların Eğitiminde ‘Devamlılık’ Kaygısı

11 Mart 2020’de ilk Covid-19 vakasının resmi olarak açıklanmasının ardından ara verilen eğitim-öğretim tüm Türkiye’de 6 Eylül 2021’de yeniden başladı. Eğitimde en çok etkilenen gruplar arasında özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar da var. Yüz yüze ve kesintisiz eğitimin önemli olduğunu belirten özel eğitim uzmanları özel gereksinime muhtaç çocukların ve ailelerin kaygılarının devam ettiğini açıkladılar.

VOA Türkçe’ye konuşan eğitimciler ve aileler, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar için özellikle bu tür hizmet veren okulların kapanmamasını söylediler.

Yeni dönemde çocukların okula dönmesinin sevindirici olduğunu ancak bir takım sorunlarla karşı karşıya olunacağını açıklayan Prof. Dr. Tevhide Kargın, öğretmenlerin ve anne-babaların bu konuda hazırlıklı olmalarında fayda olduğunu açıkladı. Tevhide Kargın, bu dönemde okula gitmeme veya öğrenim rutini oluşturamama problemleriyle karşı karşıya kalınabileceğini açıkladı. “Hem özel gereksinimli hem normal gelişim gösteren çocuklar yaklaşık iki yıldır okulda değiller günlük rutinleri çok değişti. Şimdi belli saatlerde okula gidiyorlar maske takıyorlar bu onları yoruyor belli kaygılar taşıyorlar” diyen Prof. Dr. Kargın, “Öğretmenlerimiz de iki yıl uzaktı onlar da işlerini evlerinden yürütmeye çalışıyorlardı. Şimdi onlar için de yorucu bir süreç. Bu yeni yıla kadar olan yeni dönemde öğretmenler bu dönemde çok fazla kaygı yaşamasınlar çünkü yeniden okul düzeni, ev ödevleri yeni baştan kurgulanmaya çalışılıyor, hem anne-babalar hem öğrenciler için. Nasıl birinci sınıfa başlayan öğrenci ders çalışma, ödev yapma alışkanlığını yerine oturtamıyorsa bu tür problemleri gözlemleyebiliriz. Birinci dönem iyi bir oryantasyon dönemi olmalı yeniden çocuklara ders çalışma evdeki yaşantıyı planlama kaçıncı sınıfta ve kaç yaşında olursa olsun bu konuda daha fazla özen gösterilmeli. Eminim birinci dönemi sağlıkla atlatırsak ikinci dönemde çocuklar okullarında daha verimli şekilde dönüş yapabilecekler diye düşünüyorum” dedi.

“Hala salgın kurallarına alışamayan çocuklarımız var”

Salgında ilk kapanmanın iki hafta olarak başladığını ancak bunun üç ay uzaması nedeniyle eğitimde çok zorlandıklarını açıklayan Eğitim Koordinatörü Bülent Koca, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklarla doğrudan iletişime geçilmesi gerektiğini ancak kapanma dolayısıyla bunu nasıl yapacakları konusunda oldukça zorlandıklarını açıkladı. Bülent Koca yapılan çalışmalarla önce ailelere video dersler ardından ders saatleri dışında ailelere nasıl eğitim yaptıracakları konusunda farklı dersler verdiklerini söyledi. Koca, “Çok sıkı önlemlerle açtık kurumları çünkü Covid’i daha tanımıyorduk. Çocukların maskeye alışmaları, pandemi koşullarına alışması çok zor oldu. Hala bu kuralların ne olduğuna alışamayan çocuklarımız var. Şu an biraz daha alıştık ama zorlandık, elimizden geldiğimizce ailelere çocuklara yardımcı olacağız, umarız kapanma olmadan vaka sayılarının düşmesini dileyerek eğitime devam edebiliriz” dedi.

Aileler: “Kapanma, sosyalleşmeye çalışan çocuklarımızda gerileme yapıyor”

Covid-19 salgını başladığında çocuğunu birinci sınıfa giden Rukiye Ümütlü, bocalama yaşadıklarını ve ne yapacaklarını bilemediklerini söylüyor. “Bir grup kuruldu, grupta öğretmenlerimiz vardı. İletişime geçtik ne yapmam gerektiği, nasıl ilgilenmem ve nasıl anlatmam gerektiğiyle ilgili. Kapanma, oğlumun sosyalleşmesine zararı oldu. Birinci sınıfı zor atlattık” diyen Ümütlü, çocuğunun şu anda ikinci sınıfta olduğunu ancak korku ve tedirginlikler yaşadıklarını açıkladı. Rukiye Ümütlü son olarak çocukların kalabalığa girmesi, akranlarıyla beraber olması, iletişime geçmesi gerektiğini de vurguladı.

Kendisi ve eşi öğretmen olan Ferda Sayan Kesen, pandemi koşullarında eşiyle evden çalışanlardan. Evden çalışma süresince eğitiminde çocuğunun ekrana bakmak zorunda kaldığını bunun da onun gerilemesine neden olduğunu söyledi. “Bire bir dersler olduğu için biz özel eğitim merkezlerinin kapatılmasını doğru bulmadık. Çünkü bizim çocuklarımızın gelişebileceği başka alan yok maalesef” diyen Ferda Kesen, “Ne kadar fazla eğitim alsalar o kadar ilerliyorlar. Evde dersleri yapmaya çalıştık ama biz de anne-baba olduğumuz için eğitmen olarak göremiyorlar. Bazı davranışlarında bozulmalar oldu. Dersleri izlediğimiz şekillerde uygulamaya çalıştık ama bizi ciddiye almıyordu. Tek başına kalmaları da gerilemelerine neden oluyor. Çok zorlandık bu anlamda. Psikiyatristimizi bile online gördük. Bu çocuklar için ayrı düzenlemeler yapılmalı diye düşünüyoruz. Çocuklarımız biraz ötelendi. Bir çözüm planlaması yapılmalı” ifadelerini kullandı.

