"Çocukların eğitimine yatırım arttıkça trafik bilinci gelişecek"

Konuşmasının başında Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na değinen Selçuk, "Güvenlik güçlerimizin Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyet içerisinde görevlerini yapmaları için dualardayız. Elimizden gelen her türlü gayreti, müspet dilekleri onlar için sarf ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla yolları açık bir şekilde vazifelerini yerlerine getirecekler, getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın eğitimine yaptığımız yatırım arttıkça trafik bilinci, şuuru gelişecek. Bu şuur geliştikçe de daha zayiatın, maddi ve manevi zararların azalmasının sağlanması mümkün olacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının trafik eğitimi konusunda çok güzel ve orijinal projeler yaptıklarını ve Türkiye'de bu meseleye dikkat çektiklerini belirten Selçuk, destekleri için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkürlerini iletti.

- "Kazaların azalmasının çocukların eğitimiyle büyük bir ilgisi var"

Tedbirler alındıkça ölümlü ve yaralanmalı kazalarda azalmaların yaşandığına işaret eden Selçuk, "Bu anlamda da umudumuz artıyor. Elbette bu meselenin özü eğitimden geçiyor ve çocuklarımızın eğitimine yaptığımız yatırım arttıkça trafik bilinci, şuuru gelişecek. Bu şuur geliştikçe de daha zayiatın, maddi ve manevi zararların azalmasının sağlanması mümkün olacak. Trafik kazalarının azalmasının elbette çocuklarla çok büyük bir ilgisi var. Çünkü onlar eğitim gördükçe, onların eğitim seviyesi yükseldikçe trafikle ilgili önümüzde çok daha parlak günlerin olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının trafik güvenliği konusunda çalışma ve eğitim faaliyetleri yaptığını, bunu hem örgün hem de yaygın eğitim kurumlarında gerçekleştirdiklerini dile getirdi.