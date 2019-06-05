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Çocukların falezlerde tehlikeli deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

Antalya’da denize atlamak için kayalıklara tırmanan çocukların yaptığı hareketler, tehlikeye davetiye çıkardı.Bayram tatilinde Konyaaltı Sahili’ne akın eden vatandaşlar, denizin ve güneşin keyfini çıkarttı.

Antalya’da denize atlamak için kayalıklara tırmanan çocukların yaptığı hareketler, tehlikeye davetiye çıkardı.
Bayram tatilinde Konyaaltı Sahili’ne akın eden vatandaşlar, denizin ve güneşin keyfini çıkarttı. Okulların tatil olmasıyla birlikte gençler ve çocuklar da sahillere gelerek denize girdi. Sahilin varyant kısmındaki falezlerde ise yaşları 11-14 arasında değişen bir grup çocuğun yaptığı hareketler, tehlikeye davet çıkardı. Falezlerdeki sivri kayalıklara bağladıkları halatla yaklaşık 5 metre yükseklikteki alana tırmanan çocuklar, güçlükle çıktıkları kayalıklardan denize atladı.
Zaman zaman dalgaların etkisiyle kayalara çarpma tehlikesi yaşayan çocuklar, bir süre eğlendikten sonra bölgeden ayrıldı.

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