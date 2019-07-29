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Çocukların fıskiyeli serinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sıcaktan bunalan çocuklar, kent merkezindeki süs havuzları ve Konyaaltı sahilindeki fıskiyelerde serinlemeye çalıştı.

Çocukların fıskiyeli serinliği

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da sıcaktan bunalan çocuklar, kent merkezindeki süs havuzları ve Konyaaltı sahilindeki fıskiyelerde serinlemeye çalıştı.
Antalya'da termometreler 36 dereceyi gösterdi. Yüzde 65'lere ulaşan nem oranı ise hayatı olumsuz etkiledi. Hissedilen sıcaklığın 40 derecelere ulaşmasıyla, sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Aileleriyle birlikte geldikleri Konyaaltı sahilindeki fıskiye alanlarında eğlenen çocuklar, hem eğlendi, hem de serinledi. Fıskiyelerin altında eğlenceli oyunlar oynayan çocuklar, akan suları yakalamaya çalışarak çığlıkları ile ortamı renklendirdi.

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Çocukların fıskiyeli serinliğiÇocukların fıskiyeli serinliğiÇocukların fıskiyeli serinliğiÇocukların fıskiyeli serinliği

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