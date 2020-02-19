Çocukların geleceği tehlikede

Araştırmada iklim değişimi, obezite, alkol ve tütün kullanımının etkilerine dikkat çekiliyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in araştırmasına göre zengin ülkeler de yoksul ülkeler de çocuklarının sağlıklı bir geleceğe sahip olması için gerekli önlemleri almıyor. Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre mercek altına alınan ülkelerden hiçbiri çocukların sağlığı, çevre koşulları ve gelecek perspektifi konusunda çocuklarını yeterince koruyamıyor.

Araştırma, yoksul ülkelerde yaşayan 250 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle gelişimlerini tamamlayamadığını ve hayat boyunca potansiyellerini gerçekleştiremediğini ortaya koyuyor. Fakat sıralamanın en üstünde yer alan varlıklı ülkeler de karbon salınım oranlarıyla çocukların geleceğini tehlikeye atıyor.

Çocukların sağlık, beslenme ve eğitim şartları göz önünde bulundurularak yapılan sıralamaya göre, 180 ülke arasından Norveç, Güney Kore ve Hollanda sıralamada en üstte yer alırken, Türkiye 60'ıncı sırada. Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad ve Somali ise sıralamanın en altında yer alıyor.