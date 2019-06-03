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Çocukların geleceğini "Mavi Hayaller"le süsledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:21 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli müzik öğretmeni Sema Çelik, oluşturduğu "Mavi Hayaller" çocuk korosu ile müzik sayesinde öğrencilerin hayata bakışını değiştirdi - İlk zamanlarda şarkı söylemeye utanan, sözleri unutan öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle kazandıkları öz güvenle Çanakkale, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen uluslararası festivallerde sahne aldı - Öğretmen Sema Çelik: - "24 kişilik koro oluşturduk. Koroya katılan öğrenciler toplum içinde daha saygılı hareket etmeye başladı, derslerindeki başarıları ve öz güvenleri arttı"

HAKKARİ (AA) - ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde müzik öğretmeni Sema Çelik'in kurduğu "Mavi Hayaller" çocuk korosu, öğrencilerin geleceğe dair daha güzel hayaller kurmalarını sağladı.

İlçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulunda görev yapan Çelik, 5 yıl önce atandığı okulda öğrencilerin boş zamanlarında sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla çocuk korosu kurmaya karar verdi.

Çelik, okul idaresinin desteğiyle 5, 6 ve 7. sınıflardaki yetenekli öğrencilerden oluşturduğu 24 kişilik koroyla prova yapmaya başladı.

İlk yıl belirli günlerde düzenlenen etkinliklerde sahne alan "Mavi Hayaller" çocuk korosu üyeleri, daha sonra Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Şarkı söyleyerek kendilerini geliştiren ve öz güven kazanan öğrenciler, 2017'de Çanakkale Korolar Festivali'nde, geçen yıl Mersin'de düzenlenen 17. Uluslararası Müzik Festivali'nde, bu yıl da İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde yapılan Çocuk Koroları Mini Festivali'nde sahne aldı.

Koro sayesinde hayata bakışları değişen, kendilerini geliştiren ve çevrelerine de örnek olan öğrenciler, kaymakamlığın desteğiyle okulda 160 bin lira harcanarak oluşturulan tüm müzik aletlerinin, nota tahtası ile ses sisteminin yer aldığı müzik sınıflarında hem enstrüman çalmayı öğreniyor hem de daha büyük organizasyonlarda sahne almak için hazırlık yapıyor.

Müzik öğretmeni Çelik, AA muhabirine, öğrencilerin farklı bir bakış açısı kazanmalarını, çevrelerine saygılı, dinlemeyi bilen, öz güveni yüksek bireyler olarak yollarına devam etmelerini sağlamak amacıyla koroyu kurduğunu söyledi.

- "Başarı ve öz güvenleri arttı"

Müziğin birleştirici gücünden yararlanarak öğrencileri koro fikriyle bir araya getirdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yüksekova'ya atanmak koro müziği açısından benim için avantajdı. Yetenekli öğrenci sayısı çok fazla. 24 kişilik bir koro oluşturduk. Çalışmalara başladık. Koroya katılan öğrenciler toplum içinde daha saygılı hareket etmeye başladı, derslerindeki başarıları ve öz güvenleri arttı. Koromuzla ilk etapta ilçedeki etkinliklerde sahne aldık. Sonra 2017'de Çanakkale Korolar Festivali'ne, 2018'de Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde Nevit Kodallı Korolar Şenliği'ne katıldık. Bu sene de İstanbul Opera ve Balesi iş birliğiyle yapılan Çocuk Koroları Mini Festivali'ni gerçekleştirdik. Öğrenciler ilk zamanlarda sahnede çok utanıyor, toplum içinde rahat şarkı okuyamıyordu. Çok heyecanlanıyor, ellerine, kollarına hakim olamıyorlardı ama sahne deneyimleri artınca profesyonelce davranmaya başladılar."

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kendilerine önemli desteklerde bulunduğunu vurgulayan Çelik, geçen yıl ilki düzenlenen Yüksekova Korolar Festivali'nin bu yıl ikincisini düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

Korodaki öğrencilerden Özlem Düzsöz ise 5. sınıftayken koroya girdiğini belirterek, "Koroya katıldıktan sonra müziğin ve koronun çok faydasını gördüm. Bu sayede yurt içindeki gezilere katıldık. İlk defa uçağa bindim. Çanakkale'de şehitliği gezdim, çok duygulandım. Sanatın önemini, müziğin gücünü yeni fark ettim. Hayatımıza çok şey kattı." dedi.

Diğer öğrenciler de koro sayesinde farklı yerleri görme, tanıma imkanı bulduklarını ifade ederek, geleceğe dair kurdukları hayallerin koro sayesinde değiştiğini dile getirdi.

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Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Hakkari Mavi Hayaller Çocuk Korosu Sema Çelik Yüksekova

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