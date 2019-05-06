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Çocukların götürdüğü köpeğini arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de, 4 çocuk bir emlak ofisinin önünde bağlı olan yavru köpeği alarak kayıplara karıştı.

Çocukların götürdüğü köpeğini arıyor

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de, 4 çocuk bir emlak ofisinin önünde bağlı olan yavru köpeği alarak kayıplara karıştı. Köpeğin sahibi çocuklara çağrıda bulunarak geri getirmelerini istedi.
Olay, Güven Mahallesi'nde bulunan Uçak Caddesi'nde, 3 Mayıs Cuma günü, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Eviyle aynı apartmanda ofisi de bulunan emlakçı Uğur Yavuz, birkaç ay önce komşularının bakamadığı yavru bir köpeği sahiplendi. Sevimli köpeğe 'Afro' ismi verildi. Afro, kısa sürede Yavuz ailesi ve mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu. Çok sayıda hayvan severin bulunduğu caddede kedileriyle birlikte büyümeye devam eden ve artık 5 aylık olan Afro, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde tasmasını söken ve elindeki yiyeceği koklatarak peşine takan 4 çocukla birlikte kayıplara karıştı. Olay emlak ofisinin güvenlik kameralarına yansıdı.

AFRO'NUN BURSA'DAN İSTANBUL'A UZANAN HİKAYESİ
Köpeği çalınan Uğur Yavuz, Afro'nun Bursa'dan İstanbul'a uzanan hikayesini anlatarak, "Bundan yaklaşık 4 ay önce Bursa otobanında bir kamyoncunun yoluna çıkmış. Kamyoncu ezmemek için çok uğraşmış ve köpek, son anda kurtulmuş. Kıyamamış kamyoncu, aracına almış ve İstanbul'a getirmiş. Burada koltuk kılıfı işi ile ilgilenen komşularımız var, o kamyoncu onlara mal getirdiğinde köpeği görmüşler, sahiplenmişler. Bir hafta onlar bakıyorlar köpeğe. Köpek tabii yavru olunca, ısırmaya başlıyor kumaşları falan. Komşularımız köpeği başka birine vermek istiyordu, biz de hemen müdahale ettik ve sahiplendik. Adını 'Afro' koyduk. Eşim, çocuklarım, yengeleri, mahalle sakinleri, herkes onu sahiplendi. Biz zaten mahalle sakinleri olarak hayvanları çok seviyoruz ve onları besleriz." dedi.

"NE ZAMAN İSTERLERSE GELİP SEVEBİLİRLER; AMA GERİ GETİRSİNLER"
Afro'yu sevgiyle büyüttüklerini anlatan Yavuz, mahalle esnafının Cuma namazında olduğu sırada, 11-12 yaşlarında 4 çocuğun, kapının önünde bağlı olan yavru köpeğin tasmasını sökerek kaçırdığını ifade etti ve köpeklerini götüren çocuklara şu sözlerle seslendi: "Çok alışmıştık ona. Ailece alıştık, mahallece alıştık. Evimizden birisiydi. Belki onlar şu an yaş olarak ne yaptıklarının farkında değiller, belki de sevme amaçlı götürdüler. Geri getirsinler köpeğimizi. Benim bütün ailem günlerdir ağlıyor. Ailece, mahallece kötü durumdayız. Ne zaman isterlerse gelip sevebilirler; ama geri getirsinler"
(FOTOĞRAF)

Çocukların götürdüğü köpeğini arıyorÇocukların götürdüğü köpeğini arıyorÇocukların götürdüğü köpeğini arıyorÇocukların götürdüğü köpeğini arıyor

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