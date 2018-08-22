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Çocukların gözleri önünde kurban kestiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 15:46 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de kurban satış ve kesimleri devam etti.

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de kurban satış ve kesimleri devam etti. Uzmanların uyarılarına rağmen çocukların gözleri önünde kurban kesildiği görüldü. Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtinde, belediyenin belirlediği alanların dışında ve kaldırımlarda kurban kesildi. Uyarıların ve belediye tarafından verilen para cezalarının dikkate alınmadığı görüldü. Ayrıca, bazı kişilerin, uzmanların uyarılarına rağmen çocukların gözleri önünde kurban kestiği belirlendi.

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