Çocukların gözleri önünde kurban kestiler

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de kurban satış ve kesimleri devam etti. Uzmanların uyarılarına rağmen çocukların gözleri önünde kurban kesildiği görüldü. Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtinde, belediyenin belirlediği alanların dışında ve kaldırımlarda kurban kesildi. Uyarıların ve belediye tarafından verilen para cezalarının dikkate alınmadığı görüldü. Ayrıca, bazı kişilerin, uzmanların uyarılarına rağmen çocukların gözleri önünde kurban kestiği belirlendi.

