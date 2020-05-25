Çocukların Gözünden Corona Salgını

Dünya ülkeleri Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında her gün yeni bir kısıtlama yoluna giderken, toplumun her kesiminden vatandaş yaşanan süreçten olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Yaklaşık 3 aydır sokağa çıkmaları yasak olan çocuklar ise eğitimden, parklardan, sokaklardan ve sosyal aktivitelerinden uzak kalıyor. En çok çocukları sevindiren bayramı bile istedikleri gibi yaşayamayan çocukların tek dileği, bir an önce hayatın normale dönmesi.

VOA Türkçe’ye konuşan Gaziantepli çocuklar, okullarını, arkadaşlarını ve oyunları özlediklerini ifade ederek, toplum tarafından taşıyıcı olarak görülmelerinden ötürü rahatsızlık duyduklarını da dile getirdi.

“Bayramda büyüklerimizi ziyaret edemiyoruz’’

Çocukların anne ve babalarını kaybederek virüsten etkilendiklerini ifade eden 12 yaşındaki Gizem Er, “Biz çocuklar hem 20 yaş altı olduğumuz için evden çıkamıyoruz hem de anneleri babaları virüsten dolayı ölen çocuklar olarak etkileniyoruz. Bir de annesi babası çalışmak zorunda olduğu için üzerlerine kapı kilitlenen çocuklar var. Dışarı çıkamıyoruz, dışarıda polisler var, oyun oynayamıyoruz. Arkadaşlarımı özledim, okulu özledim, öğretmenimi özledim. Dışarı çıkıp istediğim zaman istediğim yere gidebilmeyi özledim. Bayramda normalde büyüklerimizi ziyaret eder, onların ellerini öperdik. Şimdi artık gidemiyoruz çünkü kimde Corona virüs olduğunu bilemiyoruz. Hiçbir yere gidemeyeceğimiz için bayramlık da almadık bu yıl. Zaten her yer kapalı, bayramlık alacak yer de yok. Eğer elimde sihirli bir değnek olsaydı, ilk önce Corona virüsü göndermek isterdim, sonrasında ise Afrika’daki açlığa çözüm bulmak isterdim. Evde kalın, dışarı çıkmayın, çıkacaksanız da geçerli nedenlerden dolayı çıkın, sosyal mesafeyi de koruyun’’ dedi.