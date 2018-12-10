'Çocukların Gözünden: Kıyıköy' sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı

Rusya kıyısından başlayıp Karadeniz’den ilerleyerek Türkiye’ye doğrudan ulaşan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, Trakya kıyısında karaya çıktığı nokta olan Kıyıköy’ün gençleriyle bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 2018’in bahar aylarında Kıyıköy Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak verilen eğitimlere, İstanbul’dan Puşkin Uluslararası Rus Okulu öğrencileri de katıldı.

Bir yandan Kıyıköy gençlerine yeni bir uğraş ve beceri kazandırmayı, diğer yandan Kıyıköy’ün turizm potansiyelini Türkiye’ye duyurmayı hedefleyen proje, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ortaklığında gerçekleştirildi. Usta eğitmen Cengiz Gümrükçü’nün yönettiği atölyede, Türkiye’nin tanınan foto muhabirleri Mustafa Seven, Tolga Adanalı, Derya Yetim ve Necati Savaş da gençlere uygulamalı fotoğraf eğitimleri verdi.

Eğitimlere katılan Türk ve Rus gençlerin çektiği fotoğraflar, bugünden itibaren Kıyıköy’ün vaat ettiği güzellikleri İstanbulluların ayağına getiriyor. Sergi, İstanbul Deniz Müzesi’nde 13 Aralık Cuma gününe dek 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.