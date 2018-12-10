'Çocukların Gözünden: Kıyıköy' sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı

Rusya kıyısından başlayıp Karadeniz’den ilerleyerek Türkiye’ye doğrudan ulaşan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, Trakya kıyısında karaya çıktığı nokta olan Kıyıköy’ün gençleriyle bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 2018’in bahar aylarında Kıyıköy Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak verilen eğitimlere, İstanbul’dan Puşkin Uluslararası Rus Okulu öğrencileri de katıldı.
Bir yandan Kıyıköy gençlerine yeni bir uğraş ve beceri kazandırmayı, diğer yandan Kıyıköy’ün turizm potansiyelini Türkiye’ye duyurmayı hedefleyen proje, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ortaklığında gerçekleştirildi. Usta eğitmen Cengiz Gümrükçü’nün yönettiği atölyede, Türkiye’nin tanınan foto muhabirleri Mustafa Seven, Tolga Adanalı, Derya Yetim ve Necati Savaş da gençlere uygulamalı fotoğraf eğitimleri verdi.
Eğitimlere katılan Türk ve Rus gençlerin çektiği fotoğraflar, bugünden itibaren Kıyıköy’ün vaat ettiği güzellikleri İstanbulluların ayağına getiriyor. Sergi, İstanbul Deniz Müzesi’nde 13 Aralık Cuma gününe dek 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, eğitimlere ilişkin olarak “Bizler için en zor tarafı Kıyıköy’ün gülen gözlü çocuklarına sarılıp veda etmek oldu. Ama inanıyorum ki aralarından bazılarıyla gelecekte meslektaş olarak karşılaşıp yan yana fotoğraf çekeceğiz,” ifadelerini kullanırken TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen de “Kıyıköy’ün çocuklarına, gençlerine, geleceğine katkıda bulunmak bizim için işimizin en keyifli tarafını oluşturuyor. Bu güzel çocuklarla çalışmak, Kıyıköy’ün güzelliklerine onların gözünden tanık olmak bizler için de bir ayrıcalık oldu,” dedi.
Kıyıköy, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı, İstanbul’dan sadece 150 kilometre mesafede sessiz sakin bir sahil beldesi. Trakya ve Karadeniz’in güzelliklerini bir arada bulabileceginiz bu belde, essiz dogal güzellikleriyle ziyaretçilerini fotograf karelerine sıgdırılamayacak bir manzarayla karsılıyor. Üç ayrı plajı, Bizans döneminden kalma tarihi yapıları ve Karadeniz’in cömertçe sundugu deniz ürünleri ile Kıyıköy, Trakya ve İstanbul için günübirlik ve hafta sonu ziyaretleri için cazip bir seçenek.
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