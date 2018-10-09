Çocukların Gözünden Savaş Hikayeleri Bu Müzede

Savaş Çocukluğu Müzesi’nin Washington DC’deki sergisi kişisel eşyalar, belgeler ve savaş döneminde yaşayan çocukların hikayeleriyle dolu.

Bunlardan biri de yanında üzerine giydiği giysileri ve birkaç parça eşyasıyla Amerika’ya göç eden Melina Selimbegoviç…

Çocukken Amerika'ya gelen Selimbegoviç için en değerli ve hiç bırakmayacağı eşyası yanında getirdiği battaniye: "Ben bu ülkeye plastik bir torba, bir battaniye ve çok çirkin bir oyuncak ayıyla geldim, o ayıyı da kızıma verdim. Bu eşyalar benim için çok kıymetli."

Müze savaşın en genç mağdurlarına hikayelerini dünyayla paylaşmaları için fırsat veriyor.

Müze ziyaretçilerinden bir üniversite öğrencisi, savaşın farklı bir yönünü gördüğünü söylüyor, "Bu sergi çocukların umut, dayanıklılık ve hayatta kalma deneyimine ışık tutuyor’’ diyor.

Kamboçya’daki soykırımdan kaçan Phally Budok, geniş bir ailede doğmuştu, ancak ailesinin sadece dört üyesi hayatta kalabilmiş: Phally, iki kız kardeşi ve anneleri…

Budok yeğenin kız kardeşi için savaşla ilgili bir rapor hazırlamış ve rapor müzede sergileniyor.