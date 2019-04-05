Çocukların hayalleri okulda hayat buluyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Atakum ilçesindeki bir ilkokulda hayata geçirilen çalışmalarla çocukların hayal ve istekleri gerçekleştiriliyor. Kurupelit İlkokulu yöneticileri, eğitimde başarıyı artırmak, çocuklara doğa ve hayvan sevgisi kazandırmak için eğitim öğretim yılı başında öğrencilerin hayallerini gerçekleştirme kararı aldı. Öğrencileriyle görüşen ve isteklerini öğrenen öğretmenler, daha sonra bunları okul idaresine aktardı. Öğrencilerin isteği doğrultusunda sınıflarda ipek böceği ve solucan gübresi üretimine, bahçeye kurulan kümeste civciv yetiştirilmeye başlandı ve hobi bahçesinde de meyve sebze üretimi hayata geçirildi. Havanın güzel olduğu günlerde dersin açık havada işlenildiği okulda koridorlarda da kitap okuma alanları oluşturuldu. Çevre temizliği bilinci oluşturmak amacıyla sınıfların temizliğinden de öğrenciler sorumlu tutuldu. Okul bahçesinde tırmanma duvarı, denge ve koordinasyonlarını sağlamak için de çeşitli aktivite alanları da oluşturuldu. - Okul, öğrencilerin hayallerine göre dizayn edildi

Okul Müdürü Salih Güneş, AA muhabirine, hayata geçirdikleri çalışmalarla öğrencileri hayata hazırlamayı hedeflediklerini söyledi. Öğrencilerden hayal etmelerini istediklerini dile getiren Güneş, "Okulumuzda iki köpeğimiz, iki muhabbet kuşumuz, hemstırlarımız, kümes hayvanlarımız var. Çocuklarımızın hayatında eksik olan hayvan ve doğa sevgisini tamamladık." dedi. "Kendi evim, kendi odam" mantığıyla uyguladıkları proje kapsamında çocukların kendi sınıflarını temizlediklerini aktaran Güneş, "Böylece çocuklar temizlemeyi değil, kirletmemeyi öğrendi. Eğitimi çok amaçlı hale getirmek için sınıf ortamından çıkarmak zorundaydık. Bunun için açık havada sınıf ortamları oluşturduk. İstedikleri düzenlemeleri sınıf içinde de yaptık." ifadesini kullandı. Akademik başarı, doğa ve hayvan sevgisinin yanı sıra öğrencileri fiziksel aktivitelerle de desteklemek istediklerini anlatan Güneş, şöyle devam etti: "Amacımız yaşanabilir bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak. Çocuklarımız buraya saat 08.00'de geliyor, 16.00-17.00'ye kadar okulda duruyor. İyi bir vatandaş nasıl olacaksa bunları yaşayarak, uygulayarak öğrenmelerini sağladık. Okulumuzda bitki ve hayvan bakım atölyesini de kurduk. Ürettiğimiz solucan gübresini hobi bahçemizde kullanıyoruz."