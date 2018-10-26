Çocukların hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor

Şanlıurfa'da park halindeyken freni boşalan kamyonetin önündeki çocukları ezilmekten son anda kurtaran İsa Matar, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Bir belediyede görevli İsa Matar (23), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki evinin taşınmasına yardımcı olmak için orada bulunduğunu söyledi.

Kamyonetin hareket ettiğini görünce koşarak yoldaki çocukları kurtarmaya çalıştığını ifade eden Matar, şöyle konuştu:

"Amacım çocukları çekerek aracın altında kalmalarını engellemekti. Çocukları aracın yolundan çektikten sonra da araca bindim ve durdurmaya çalıştım. Ama durduramayınca ilerideki çocuklara zarar vermesin diye binanın bahçesine girmek zorunda kaldım. Çocuklar ezilmesin diye kendi canımı hiçe saydım. Kazada yaralandım ama çocuklara zarar gelmemesi beni çok mutlu etti. Hayatımı riske atarak çocukları kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi olsa bu davranışı hiç çekinmeden yine yapardım."

Baba Süleyman Matar ise oğlunun yaralanmasına üzüldüğünü ancak çocukları kurtarmasının sevincini yaşadığını söyledi.

Oğluyla gurur duyduğunu anlatan Matar, "Oğlumun gözlerinden öpüyorum. Ben orada olsam aynı şeyi hiç çekinmeden yapardım." ifadelerini kullandı.

- Olay

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ev eşyası yüklenen park halindeki 63 PZ 325 plakalı kamyonet, freninin boşalmasıyla hareket etmesi sonucu İsa Matar, kamyonetin önündeki çocukları iterek ezilmekten son anda kurtarmış, kazada kendisi ve sürücü Salih Saf yaralanmıştı.

