Çocukların hepsi aynı şeyi söyleyince veliler ayaklandı: 'Sınıfta 40 yaşında adam var'

Endişeli ebeveynler, çocuklarının ortaokulundaki yeni bir öğrencinin yetişkin bir adama benzediğine dair iddiaları dile getirdi. Ortaokul öğrencilerinin sınıflarına "40 yaşında bir adamın" katıldığını söylemelerinin ardından veliler cevap istiyor.

70’te fazla ebeveyn çocuklarının çektiği fotoğrafla okul yönetiminden bir açıklama istedi. Bazı veliler yeni gelen öğrencinin doğum belgesi, pasaportu olmadan okula alındığını iddia etti. Ortaokuldaki öğrenciler, yetişkin bir adama benzediğini iddia ettikleri bir öğrencinin fotoğrafını çekti ve resmi Facebook'ta yayınladı.

OKUL YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Coventry belediye meclisi, ebeveynlere, yeni başlayanların yaşını kontrol etmek için gerekli tüm prosedürlerin uygulandığını belirten bir mektup gönderdi.

Bir okul sözcüsü şunları söyledi: "Tek tek öğrenciler hakkında yorum yapmak uygun olmasa da tüm öğrencilerimizin okula katılma ve öğrenme hakkına sahip olmasını sağlamak için yerel yönetimlerle bağlantılı olarak çalışıyoruz. Ebeveynler, okula yerleştirilen tüm öğrencilerin kimlikleri ile ilgili tüm doğru prosedürleri izlediğimizden emin olabilirler."

