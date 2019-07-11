Çocukların ihbarı yangının büyümesini önledi

Erzurum'da mutfak tüplerinin bulunduğu evin kömürlüğünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Rabia Ana Mahallesi Çırçır Caddesi'nde Demir Anık'a ait evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören mahalledeki çocuklar, durumu ev sahibi ve itfaiyeye bildirdi. Ev sahibi, kömürlükteki mutfak tüplerini alandan uzaklaştırdı.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Çocuklardan Fehim Malaba, arkadaşlarıyla oynarken kömürlükteki yangını gördüklerini belirterek, "Koşa koşa gidip ev sahibine yangın çıktığını söyledik. Evdeki ailenin telefonuyla itfaiyeyi arayıp durumu haber verdik. İtfaiye ekipleri de gelip yangını söndürdü." diye konuştu.
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