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Çocukların ilk işi denize girmek oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2020 17:17 | Son Güncelleme

Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir ara veren çocuklar, denizin keyfini çıkardı. Çocuklar doyasıya eğlenirken ebeveynlerin, koronavirüs nedeniyle sahillerde gezmenin ve denize girmenin yasak olmasına aldırmaması dikkatlerden kaçmadı.

Sokak çıkma kısıtlamasına kısa bir ara veren çocuklar, Bodrum’da denizin keyfini doyasıya çıkardı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle denize girmenin ve sahillerde gezmenin yasak olmasına aldırmayan aileler çocuklarını denize soktu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 yaş ve altı çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik iznin başlamasıyla birlikte Bodrum’un birçok sahilinde yoğunluk oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 yaş altı çocuklar bugün 11.00-15.00 saatleri arasında 47 gün sonra ikinci kez sokağa çıktı. Sokağa çıkar çıkmaz aileler çocuklarını sahillere götürdü.

Panayır alanına dönen sahillerde çocuklar denize girerek mavi suların tadını doyası çıkardı. Bazı ebeveynler sahil kenarında çocuklarının denize girmesini izlerken bazı aileler ise çocuklarıyla beraber denize girdi. Özellikle sakin koyları seçen aileler 34 derecede çocuklarını getirecekleri en güzel yerin sahil olduğunu söyledi.

Deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran çocuklar yaz sezonunu ilk açanlar oldu.

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