Yozgat'ta zorda kalan 7 çocuğun imdadına Şehir Hastanesi güvenlik personeli ve acil servis çalışanları yetişti.

Sorgun ilçesinden Yozgat Şehir Hastanesine doğum için gelen Suriyeli uyruklu Helat Ebu Tıhne, bırakacak kimsesi olmadığı için biri ikiz 1 ila 3 yaşlarındaki çocukları Muhammed Ali, Muhammed Selim, Muhammed Kasım ve Muhammed Sani'yi de beraberinde getirdi.

Helat Ebu Tıhne, doğum servisine yatırılınca açıkta kalan çocuklara acil servis çalışanları sahip çıktı.

Sağlık görevlilerinden kimi hemşire odasına yerleştirilen çocuklara mama yedirip karnını doyurdu, kimi çocukları uyuttu, kimi de çocuklarla oynayarak onları eğlendirdi.

Öte yandan, Sivas'tan Ankara'ya giderken Sorgun yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında yaralanan anne ve baba Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 4 ila 13 yaşlarındaki 3 çocukları ise Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Üç çocuk da güvenlik görevlilerince acil serviste misafir etti.

Çocukların karınlarını doyuran ve ihtiyaçlarını gideren hastane güvenlik personeli, yakınları gelinceye ya da bir kuruma teslim edilinceye kadar küçük misafirleriyle ilgilenecek.