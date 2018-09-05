Çocukların IQ’sunu artıran zeka oyunları Hepsiburada'da

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, çocukların eğlenceli oyunlar oynarken aynı zamanda zihinsel gelişim ve yaratıcılıklarını da desteklemek amacıyla farklı yaş gruplarına yönelik eğlendirici, eğitici oyun ve oyuncakları cazip fırsatlarla müşterilerine sunuyor. Hepsiburada'dan yapılan açıklamayla, ailelerin çocukları için oyuncak seçimini kolaylaştıracak ipuçları paylaşıldı. Açıklamada verilen bilgilere göre, her ihtiyaca ve bütçeye uygun binlerce ürün ve markayı tek tıkla müşterilerine ulaştıran Hepsiburada, hem ebeveynlerin hem de çocukların yüzünü güldürecek fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hepsiburada "Çocuklar Oynayarak Öğrensin" kampanyasıyla farklı yaş gruplarına yönelik yapbozdan bilim setine, legodan, oyun hamuru ve yazı tahtasına kadar eğlenceli olduğu kadar eğitici ve öğretici yüzlerce çeşit oyun ve oyuncağı indirimli fiyatlarla sunuyor. \ - Erkekler kadınlara oranla iki kat fazla alışveriş yapıyor Anne, Bebek ve Oyuncak kategorisindeki alışveriş alışkanlıklarını inceleyen Hepsiburada, internet üzerinden yapılan oyuncak alışverişinin geçtiğimiz yıla göre yüzde 89 arttığını duyurdu.

Hepsiburada’dan en çok alışveriş yapan iller sırasıyla İstanbul, Aydın, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya oldu. Erkeklerin kadınlara oranla iki kat fazla alışveriş yaptığını ortaya çıkarken, en çok alışveriş yapan yaş grubu 25-35 yaş aralığı olarak belirlendi. Anne Bebek ve Oyuncak kategorisinde, öğretici oyuncaklardan oyun hamurları, legolar ve puzzle’lar, bilim oyuncakları ve kutu oyunları en çok tercih edilen ürünler oldu. \ - Oyun ve oyuncaklar yaş grubuna uygun seçilmeli Yaşa uygun oyuncak seçiminin çocuğun gelişiminde önemli olduğunu vurgulanan Hepsiburada açıklamasında, "çocuklar her oyuncakla oynar" mantığıyla hareket edilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Kas gelişimi için oyun araçları, kurgu oyuncakları, yaratıcı düş gücünü geliştiren oyuncaklar, çocuğun algı ve kavramasını geliştirecek mıknatıslı ve tahtaya yapışabilen harf ve rakamlar gibi uyarı araçları, okuma ve konuşmayı geliştirecek uyarı araçları, bilimi sevdirecek eğlendirici setler ile müzik ve ritim setleri Hepsiburada’nın geniş ürün yelpazesinde yer alıyor.

\ - Oyuncak güvenliği her şeyden önemli Şirket açıklamasında, oyun ve oyuncakların kullanma kılavuzlarının dikkatlice incelenmesini tavsiye edilirken, kılavuzlarda yer alan uyarıların çocuklara anlatılmasının olası kazaların önüne geçmede çok önemli olduğu kaydedildi. "Çocukların güvenliğini sağlamak adına ambalaj ve poşetler ile oynamalarına izin verilmemesi" uyarısında bulunulan açıklamada, "Çocukların özellikle küçük parçaları içeren oyun ve oyuncaklarla oynarken ebeveyn gözetiminde olmaları, oyuncakların sık aralıklarla kontrol edilerek, kırılmış veya bozuk olanların atılmaları da önem arz ediyor. Aynı zamanda, CE (ürünlerin AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirten resmi işaret) işareti olmayan oyuncakların asla satın alınmaması ve güvenliği tehdit eden ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesindeki "Ürün güvenliği şikayet ve ihbar formu" kanalıyla bildirilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi. \ - Zeka oyunları IQ’yu artırıyor Kaliforniya’da yer alan Berkeley Üniversitesi tarafından zeka oyunları oynayan çocuklar ile oynamayanlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, zeka oyunları oynayan çocukların IQ’sunda yüzde 13’lük bir artış gözlemlendiği bildirildi.Yaratıcı ve hayal gücünü geliştiren oyunların çocukların beyin ve kişilik gelişimlerine önemli katkılarda bulundukları ortaya çıktı. Okul öncesi dönemde çocukların keşfetme, öğrenme ve kendilerini ifade edebilmeleri için oyun ve oyuncağın önemi yadsınamaz. 0-3 ya da 3-5 yaş grubu çocukların farklı ihtiyaçlarına cevap veren yüzlerce çeşit oyun ve oyuncak, uygun fiyatlarıyla Hepsiburada’nın “Çocuklar Öğrenerek Oynasın” kampanyasında ebeveynleri bekliyor.