Çocukların kamyonet kasasında ölüm yolculuğu

Gaziantep'in Nizip caddesi'nden Halisdemir Bulvarı'na seyir halinde bulunan kamyonetin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Kasası tıka basa dolu olan kamyonetten insanlar adeta taştı. Kasası tamamen dolan kamyonette bazı çocuklar ise canlarını hiçe sayarak, kamyonetin korkuluklarına tutundu.

Tüm tehlikeye rağmen trafikte seyreden kamyonet çevredeki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Kamyonet bir süre sonra gözden kaybolurken kasasında taşıdığı kişilerin ise fabrika işçileri olduğu tahmin ediliyor. (İHA)

