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Çocukların kamyonet kasasında ölüm yolculuğu

İLGİNÇ HABERLER  | 16.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

Gaziantep'te açık kasa kamyonete istiflenen çoğu çocuk yaklaşık 20 kişi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Çocuklar kendilerini sarkıtarak kamyonetin arkasında yola alırken, o anlar ise bir başka sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Gaziantep'in Nizip caddesi'nden Halisdemir Bulvarı'na seyir halinde bulunan kamyonetin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Kasası tıka basa dolu olan kamyonetten insanlar adeta taştı. Kasası tamamen dolan kamyonette bazı çocuklar ise canlarını hiçe sayarak, kamyonetin korkuluklarına tutundu.

Tüm tehlikeye rağmen trafikte seyreden kamyonet çevredeki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Kamyonet bir süre sonra gözden kaybolurken kasasında taşıdığı kişilerin ise fabrika işçileri olduğu tahmin ediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nizip tehlikeli yolculuk

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