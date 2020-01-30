Çocukların Karagöz aşkı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi, yarı yıl tatilinin ilk haftasında ziyaretçi rekoru kırdı. Müze tatilin ilk haftasında 3 bine yakın ziyaretçi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Yarı yıl tatilinde müzenin yolunu tutan çocuklar, geleneksel gölge oyunu ile eğlenirken, Karagöz tasviri atölyesi ile de keyifli zaman geçiriyor. 2007 yılında trafo binası iken Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen ve geçtiğimiz yıl 124 bin 420 ziyaretçi sayısına ulaşarak rekor kıran Karagöz Müzesi çevre illerden ve yurt dışından da çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müze geleneksel gölge oyununu gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra dünyaya tanıtılmasında da önemli bir misyon üstleniyor. Yarı yıl tatilinin ilk haftasında 2 bin 756 bireysel ziyaretçiyi ağırlayan müzede hafta sonu ise yoğunluk iki katına çıkıyor. Geçen pazar günü 832 bireysel ziyaretçi ile yeni bir rekor kıran Karagöz Müzesi’nde yoğunluk sebebiyle ek gösteriler düzenlendi.

Tatilde Karagöz Müzesi’ni ziyaret eden çocuklar için pazartesi günleri hariç hafta içi 4, hafta sonları ise 2 seans ücretsiz gölge oyunu gösterileri düzenleniyor. Geleneksel gölge oyunu gösterilerine her yaştan çocuğun yanı sıra büyükler de ilgi gösteriyor. Müzede ayrıca iştirâkin kontenjanla sınırlı tutulduğu ‘Karagöz tasviri tasarım atölyesi’ gerçekleştiriliyor.

