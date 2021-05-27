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Çocukların karne heyecanı başladı! | Karneler ne zaman verilecek? Karne notu nasıl hesaplanacak?

27.05.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı saran koronavirüs ile beraber okullar uzaktan eğitime geçmişti. Bir yılı aşkın süredir uzaktan eğitimle derslerine devam eden öğrenciler için sık sık karar değişikliği yapıldı. Birçok zorluk yaşayan öğrenciler için ise karne heyecanı artık başladı. Yaz aylarının yaklaşması ile beraber karne zamanını da merak eden veliler ve öğrenciler için, Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

Çocukların karne heyecanı başladı! | Karneler ne zaman verilecek? Karne notu nasıl hesaplanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda okulların kapanış tarihi için 2 Temmuz’u işaret etmişti. Ziya Selçuk, katıldığı bir kanalda “Öğrencilerimizi okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.” dedi.

“SELÇUK: SAĞLIK NEYİ GEREKTİRİYORSA, ONU YAPIYORUZ.”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak. Karneler 2 Temmuz’da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek." Dedi.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

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MEB Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyor. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok" diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz" ifadelerini kullandı.


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Karne Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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