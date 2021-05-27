Çocukların karne heyecanı başladı! | Karneler ne zaman verilecek? Karne notu nasıl hesaplanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda okulların kapanış tarihi için 2 Temmuz’u işaret etmişti. Ziya Selçuk, katıldığı bir kanalda “Öğrencilerimizi okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.” dedi.

“SELÇUK: SAĞLIK NEYİ GEREKTİRİYORSA, ONU YAPIYORUZ.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak. Karneler 2 Temmuz’da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek." Dedi.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyor. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok" diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz" ifadelerini kullandı.



