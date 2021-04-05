HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocukların kavgası mahalleyi karıştırdı! Sopa ve bıçaklarla saldırdılar

Çocukların kavgası mahalleyi karıştırdı! Sopa ve bıçaklarla saldırdılar

05.04.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kavga eden çocukların tartışmasına aileler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. 50 kişinin karıştığı kavgada taraflar birbirine bıçak ve sopalarla saldırdı. 1 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Baysal Sokak’ta dün akşam saatlerinde iki çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına kısa sürede aileleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 50 kişinin birbirine girdiği kavgada, bıçaklar ve sopalar havada uçuştu. Dakikalarca süren kavgayı ayırmak üzere olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

1 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkan kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

AW286526_05

ÇEVİK KUVVET VE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Dakikalarca süren kavga ekipler tarafından ayrılamayınca olay yerine Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri yönlendirildi. Ekipler tarafından sokak güvenlik altına alınıp kapatıldı.

AW286526_02

AW286526_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Kabine toplantısı ne zaman?Kabine toplantısı ne zaman?
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Yer: İstanbul! Binadan çıkarken kıskıvrak böyle yakalandılar

Yer: İstanbul! Kıskıvrak böyle yakalandılar

Site girişindeki 'Köpekler ve kuryeler giremez' yazısına kuryelerden tepki yağdı

Site girişindeki 'Köpekler ve kuryeler giremez' yazısına kuryelerden tepki yağdı

Son Dakika: MEB, LGS kılavuzunu yayımladı! Sınavda değişiklik yok

MEB duyurdu! LGS ile ilgili önemli gelişme

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Sokağa çıkma yasağı olan iller! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İşte İstanbul barajlarında son durum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.