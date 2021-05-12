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Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1'i polis 2 yaralı

12.05.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çocukların kavgasına aileleri de karıştı. Mahallenin savaş alanına döndüğü olaya, Özel Harekat ve çevik kuvvet polislerinin de destek verdiği polis müdahalesi sırasında çıkan arbedede 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1'i polis 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Aktaş ve Saruhan ailelerinin çocukları, iddiaya göre mahallede kavga etti.

MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çocukların kavgasına aileler de karışınca mahalle savaş alanına döndü. İki ailenin taşlı, sopalı kavgalarına olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

1'İ POLİS 2 YARALI

Özel Harekat ve çevik kuvvet polislerinin de destek verdiği müdahale sırasında çıkan arbedede bir polis memuru ile H.A. isimli kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavganın bastırılmasının ardından polis olay yerinde tedbir amaçlı önlem aldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Mersin Tarsus
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