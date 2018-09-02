Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çocuklar arasında parkta başlayan tartışmaya aileleri de karıştı. Yaşanan kavga sonrası 1'i kadın 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.
Kumluca'ya bağlı Temel Eğitim Mahallesi'ndeki bir parkta oynayan iki çocuk, cuma günü kavga etti. Olayı öğrenen aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma mahalle sakinlerinin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Kavga eden çocuklardan birinin babası İbrahim G. ile diğer çocuğun annesi Hülya A. (47), ertesi gün saat 21.30 sıralarında aynı parkta karşılaştı. Taraflar arasında yeniden çıkan tartışma sonucunda iddiaya göre İbrahim G., Hülya A.'yı dövdü. Hülya A., Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, İbrahim G. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Hülya A.'nın oğlu Hasan P. annesini döven İbrahim G.'nin evine gitti. Burada Hasan P. de iddiaya göre İbrahim G.'nin babası Turan G.'yi dövdü. Turan G. hastanede tedaviye alınırken, Hasan P.'yi de polis gözaltına aldı. Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edilirken, gözaltındaki 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi
Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş
ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum