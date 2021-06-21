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Çocukların kavgasına aileler de katıldı, ortalık savaş alanına döndü

21.06.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga anbean kameralar tarafından kaydedildi. Çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler de karışınca ortalık savaş alanına döndü.

Çocukların kavgasına aileler de katıldı, ortalık savaş alanına döndü

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukların arasında tartışma çıktı. Tartışmaya ailelerinde dahil olmasıyla tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile iki aile arasında taşlı sopalı meydan muharebesi anbean amatör kameralara yansıdı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekibi kavgaya müdahale ederken, yaralı kişileri sağlık ekipleri ayakta tedavi uygulandı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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İHA

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