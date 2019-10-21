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Çocukların kavgasına büyükler de karıştı, ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 23:14 | Son Güncelleme

Pendik’te site içerisinde çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık savaş alanına döndü.

Pendik’te site içerisinde çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, bahçede oyun oynayan çocuklar arasında çıkan tartışmaya büyükler de karışınca tartışma büyüdü. Site yöneticisinin yardımcısı olan Tuncay Ç. ve Hikmet B.’nin aileleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tuncay Ç. bacağından vurulurken, Cihan Ç., Ömer A., Mustafa A. ve Birkan K. bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak kontrolü sağlarken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Tuzla Devlet Hastanesine ve Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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