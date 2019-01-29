Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 2 yaralı, 5 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya büyükler de karıştı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birbirine komşu ailelerin çocukları arasında sokakta oynarken kavga çıktı. Büyüklerin de karıştığı taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Bekir T. (23) ile Halil D. (27) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
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