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Çocukların kavgasına büyükler karıştı: Ortalık savaş alanına döndü!

22.07.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sokakta oynarken çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aileler de karışınca olay büyüdü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olay kameralara böyle yansıdı.

Çocukların kavgasına büyükler karıştı: Ortalık savaş alanına döndü!

Olay İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 19 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşti.

BİR ANDA MEYDAN SAVAŞI ÇIKTI!

Çocuklar sokakta oynarken aralarında kavga çıktı. Bir süre sonra ayrılan çocukların aileleri bu kez tartışmaya başladı.

Kavgaya karışan çocuklardan birinin yakınları, diğer çocuğun ailesinin oturduğu binanın önüne kalabalık bir grupla geldi.

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Burada bir süre tartışan iki grup daha sonra kavga etmeye başladı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir kişinin yaralandığı kavga, komşuların araya girmesiyle sonlandı. (DHA)

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İstanbul Arnavutköy kavga

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