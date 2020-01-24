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Çocukların kimyasını çözdü, onların gülen yüzü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde kimya mühendisi genç kadın, mesleğini bırakarak bebeklerin gülen yüzü oldu.Kimya Mühendisi Damlanur Tan Çalışkan, evlenmesinin ardından yeni doğan kız çocuğunun fotoğraflarını çekmeye başladı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde kimya mühendisi genç kadın, mesleğini bırakarak bebeklerin gülen yüzü oldu.
Kimya Mühendisi Damlanur Tan Çalışkan, evlenmesinin ardından yeni doğan kız çocuğunun fotoğraflarını çekmeye başladı. Bu sırada çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşan genç kadın, arkadaşlarının da kendi bebeklerinin fotoğraflarını istemesiyle kimyagerlik mesleğini bırakarak bebek fotoğrafçısı oldu. Yaklaşık 4 yıldır bebeklerle iyi bir iletişim içerisinde onların hareketlerine ışık olan 38 yaşındaki Damlanur Tan Çalışkan’ın stüdyosu şimdilerde ise yeni doğum yapan annelerin uğrak yeri oluyor.

"Bir fotoğraf karesiyle hayallerim değişti"
Kendi kız çocuğunun fotoğraflarından esinlenerek bebekleri resmeden Damlanur Çalışkan Tan, "Ben Ünye’de büyüdüm. Daha sonra okumak için Ankara’ya gittim. Uzun zaman orada yaşadım ve evlendim. Ankara’da önce kimya işletme ve daha sonra kimya mühendisliği bölümünü bitirdim. Normal petrol laboratuvarları denetçiliği yaparken o sırada hamile olduğum için işimden ayrıldım. Daha sonra eşimin tayini nedeniyle Malatya’ya gitmemiz gerekiyordu. Çocuğumu orada büyütürüm derken eşimin tayin süresi uzadı. Bu sırada ben de yeni doğan kızımın fotoğraflarını çekiyordum. Hem tarih öğretmeni hem annem olan Aynur Zeren Tan’ın fotoğraf tecrübesinden dolayı sık sık çekimler yapıyordum. Bir gün kızımın fotoğrafını çekerken etraftan arkadaşlarım kendi çocukları için fotoğraf istedi. Daha sonra diğer arkadaşlarımız da benden kendi çocukları için fotoğraf çekmemi istediler. Bu bir yıl kadar böyle devam ederken benden daha profesyonel çekim için talep gelmeye başladı. O gün ani bir kararla mesleğimi bırakmaya ve bebeklerle çalışmaya karar verdim. Bir fotoğraf karesiyle hayallerim değişti" dedi.
Bebeklerle iyi bir iletişim sağlanması konusunda sıkıntı yaşamadığını söyleyen Çalışkan, "Bunda en önemli etken ise annelik iç güdüsü diyebilirim. Benim önce bir bebeği görmem lazım ve ona ne yapabileceğimi anlamam lazım. Yaşı veya hangi ayda doğdu, kız ya da erkek olarak kendimde dekoru hazırlayabiliyorum. O yüzden bebekle öncelikle iletişim için onu görerek yaşına, cinsiyetine hitap edecek şekilde onu etkileyen bir dekor hazırlıyorum" diye konuştu.

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