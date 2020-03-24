Çocukların koronavirüs endişeleri nasıl önlenir?

Coronavirus’ün çocuklara nasıl anlatılacağına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü’nün, Türk Psikologlar Derneği’nin, Tabip Odalarının birçok faydalı dökümanları var. Bu dökümanlardan faydalanılarak çocuğa virüsün adı, nereden geldiği, kimlere nasıl bulaştığı, bulaştığı insanlarda ne gibi etkiler bıraktığı ve nasıl tedavi olunduğu ile ilgili bilgilerin anlatılabileceğini belirten Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Çocuğa Coronavirus adını duyup duymadığı, onun hakkında ne bildiği sorulabilir; sonrasında bunun dünyada yaygın olan bir virüs olduğu, bu virüsün insanları hasta ettiği, sağlık kuruluşu ve çalışanlarının bu hastaları iyileştirdiği, endişe etmemesi gerektiği ve kendilerini her zaman koruyup kollayacak aile bireylerinin, büyüklerinin ve sağlık çalışanlarının olduğu çocuklara hissettirilmeli ve anlatılmalı” açıklamasında bulundu.

ÇOCUĞUN ENDİŞESİ SORDUĞU SORULARDAN ANLAŞILABİLİR

Coronavirus endişesinin yalnızca yaşla ilgili olmadığına, yetişkinler nasıl reaksiyon veriyorsa çocukların da o şekilde reaksiyon verebildiklerine değinen Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Eğer evde büyük bir panik ortamı varsa, herkes çok endişeli, çok kaygılıysa ve ne yapacağını bilmez bir vaziyette salınıyorsa çocuklar da aynı tepkiyi verecektir. Çocuklara hayatımızda model oluyoruz. Burada da doğru model olmalıyız. Onların yanlış ve kirli bilgilerle zihinlerinin karışmasını engellemeli, endişelere rağmen güvende olduklarını onlara hissettirmeliyiz” şeklinde konuştu. Bu süreçte çocuğun psikolojisinin iyi analiz edilmesi gerektiğini hatırlatan Karabulut, “Çocuğun psikolojisinin nasıl olduğunu sorduğu sorulardan, sık sık endişeli cümleleri tekrar etmesinden, ‘Anne ben hasta mıyım, sen hasta olacak mısın, babam hastalanmayacak değil mi?’ gibi cümleleri tekrarlamasından anlayabilirsiniz” dedi.