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Çocukların koronavirüs endişeleri nasıl önlenir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.03.2020 10:35 | Son Güncelleme

Çocuklara Coronavirus’ün anlatılması ve endişelerinin giderilmesinin önemli olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Eğer evde büyük bir panik ortamı varsa, herkes çok endişeli, çok kaygılıysa ve ne yapacağını bilmez bir vaziyette salınıyorsa çocuklar da aynı tepkiyi verecektir. Onların yanlış ve kirli bilgilerle zihinlerinin karışmasını engellemeli, endişelere rağmen güvende olduklarını onlara hissettirmeliyiz” dedi.

Çocukların koronavirüs endişeleri nasıl önlenir?

Coronavirus’ün çocuklara nasıl anlatılacağına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü’nün, Türk Psikologlar Derneği’nin, Tabip Odalarının birçok faydalı dökümanları var. Bu dökümanlardan faydalanılarak çocuğa virüsün adı, nereden geldiği, kimlere nasıl bulaştığı, bulaştığı insanlarda ne gibi etkiler bıraktığı ve nasıl tedavi olunduğu ile ilgili bilgilerin anlatılabileceğini belirten Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Çocuğa Coronavirus adını duyup duymadığı, onun hakkında ne bildiği sorulabilir; sonrasında bunun dünyada yaygın olan bir virüs olduğu, bu virüsün insanları hasta ettiği, sağlık kuruluşu ve çalışanlarının bu hastaları iyileştirdiği, endişe etmemesi gerektiği ve kendilerini her zaman koruyup kollayacak aile bireylerinin, büyüklerinin ve sağlık çalışanlarının olduğu çocuklara hissettirilmeli ve anlatılmalı” açıklamasında bulundu.

ÇOCUĞUN ENDİŞESİ SORDUĞU SORULARDAN ANLAŞILABİLİR

Coronavirus endişesinin yalnızca yaşla ilgili olmadığına, yetişkinler nasıl reaksiyon veriyorsa çocukların da o şekilde reaksiyon verebildiklerine değinen Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Eğer evde büyük bir panik ortamı varsa, herkes çok endişeli, çok kaygılıysa ve ne yapacağını bilmez bir vaziyette salınıyorsa çocuklar da aynı tepkiyi verecektir. Çocuklara hayatımızda model oluyoruz. Burada da doğru model olmalıyız. Onların yanlış ve kirli bilgilerle zihinlerinin karışmasını engellemeli, endişelere rağmen güvende olduklarını onlara hissettirmeliyiz” şeklinde konuştu. Bu süreçte çocuğun psikolojisinin iyi analiz edilmesi gerektiğini hatırlatan Karabulut, “Çocuğun psikolojisinin nasıl olduğunu sorduğu sorulardan, sık sık endişeli cümleleri tekrar etmesinden, ‘Anne ben hasta mıyım, sen hasta olacak mısın, babam hastalanmayacak değil mi?’ gibi cümleleri tekrarlamasından anlayabilirsiniz” dedi.

ENDİŞELENMEKTE HAKLI OLDUKLARI ÇOCUKLARA HİSSETTİRİLMEMELİ

Çocukların psikolojilerini korunmak için özel bir çaba gerekmediğini, ebeveynler ne yaşıyorsa onların da onu yaşayacağını vurgulayan Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Ancak krizi iyi yönetmek gerekiyor. Endişelenmekte haklı olduklarını onlara hissettirmeli, onların endişelerini hafifletmeye ve onları sakinleştirmeye çalışmalıyız. Onlarla daha fazla vakit geçirip oynayarak, belki bu endişeyi oyunlara taşıyarak, örneğin çocuğunuzun elindeki oyuncak bebeğe Coronavirus’le ilgili bir şeyler söylediğini fark ediyorsak, o oyuncak bebeği sakinleştirmeye ve bebeğin endişesini almaya çalışarak bir yol izleyebiliriz” şeklinde konuştu.

GÜNDELİK RUTİNE DEVAM EDİLMELİ

Çocukların en az 3-4 hafta okuldan uzak kalacaklarını ve onları derslerle ilgili çok boğup sıkmadan gündelik rutinlerini tekrar oluşturmak gerektiğini hatırlatan Selin Karabulut, "Sosyal mesafe döneminde, çocuklarla birlikte evdeyken uyku ve yemek saatlerine dikkat etmek, bunu çok bozmamaya çalışmak, biraz ders yapıp biraz kitap okuyarak ya da birtakım masa ve zeka oyunlarından faydalanılarak çocuklarla keyifli vakit geçirilebilir. Bazı çocuklar plan yapmaktan hoşlanabilir, birlikte haftalık bir plan oluşturulabilir. Gündelik hayattan çok fazla kopmadan hastalıktan, ölüm haberlerinden, savaştan, bilgi kirliliğinden ve birtakım diğer faaliyetlerden mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışarak gündelik rutine devam edilmeli” önerisinde bulundu.

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