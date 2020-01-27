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Çocukların Meryem annesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın eşi Meryem Aktaş, yoksul, kimsesiz ve şehit çocuklarının yanında olarak onların sevgisini kazandı.Emniyet Müdürü Aktaş, birçok operasyona imza atıp çocukların zararlı alışkanlıklar edinmesinin önüne geçerken, eşi Meryem Aktaş da yoksul, kimsesiz ve şehit çocuklarının yanında olarak onların Meryem annesi oldu.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın eşi Meryem Aktaş, yoksul, kimsesiz ve şehit çocuklarının yanında olarak onların sevgisini kazandı.
Emniyet Müdürü Aktaş, birçok operasyona imza atıp çocukların zararlı alışkanlıklar edinmesinin önüne geçerken, eşi Meryem Aktaş da yoksul, kimsesiz ve şehit çocuklarının yanında olarak onların Meryem annesi oldu. Daha önce bir ilk ve ortaokuldaki yoksul öğrencilere mont ile ayakkabı dağıtımı sırasında ayağı ıslak olan öğrencilerin çorabını çıkartıp ayağını kurulayan Aktaş, bu kez de kimsesiz çocukların kaldığı yurdu ziyaret edip çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla tek tek ilgilenip onları seven Aktaş, bir gün boyunca onlarla vakit geçirdi.
Meryem Aktaş, yarı yıl tatilinde şehit çocuklarını da geziye götürdü.

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