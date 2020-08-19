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Çocukların okulda koronavirüse yakalanma riski evden 20 kat daha az

DÜNYA HABERLERİ  | 19.08.2020 14:32 | Son Güncelleme

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ölü sayısı 785 bine yaklaşırken, öğrenciler ve ebeveynler henüz güvenli bir aşı ya da tedavinin bulunmadığı hastalığın yüzyüze eğitimi nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Ancak, Belçika’da yapılan bir araştırma anne-babaları rahatlatacak cinsten. Yapılan çalışmada okula giden çocukların, evde kalanlara nazaran, Covid-19’a yakalanmalarının 20 kat daha az olduğu ortaya konuldu.

Çocukların okulda koronavirüse yakalanma riski evden 20 kat daha az

Belçika’nın ulusal sağlık kuruluşu Sciensano Enstitüsü’nden bilim insanları, sınıflarda koronavirüs bulaşma oranlarının evdekinden çok daha düşük olduğunu buldu.

Yapılan çalışmada, temaslı izleme sistemi altında okula giden öğrencilerin sadece yüzde 0,8'i virüs için pozitif çıktı. Fakat oranın, öğretmenlerde yüzde 4,5 ile daha yüksek olduğu görüldü.

VİRÜSÜ AKRABALAR YAYIYOR

Bununla birlikte, Belçika’da devlet virologu Steven Van Gucht, enfekte insanların virüsü, genellikle kendi ev ortamında yaydığını ve akrabaların yüzde 20’sini bulaştırdığını söyledi. Uzmanlar, çocukların da yetişkinler kadar Covid-19'a yakalanma riski altında olduğuna inanıyor. Ancak önceki çalışmalar, hastalığı geçirme olasılıklarının daha düşük olabileceğini öne sürüyor.

Belçika'daki okullarda Mart ve Haziran ayları arasında 270'i öğrenci ve 108'i personel olmak üzere 378 civarında corona virüs vakası bildirildi.

"OKULLARDA İKİNCİL ENFEKSİYON YÜZDESİ ÇOK DÜŞÜK"

Pozitif Covid-19 vakaları temas halinde oldukları için 18 yaşın altındaki yaklaşık 4 bin 470 çocuk kendi kendine tecrit altına alındı. Karantina süresinin ardından yalnızca 36 öğrenci pozitif çıktı. Bu çocukların okulda ya da kendi evlerinin rahatlığında enfekte olduğu düşünülüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Van Gucht, 'Okuldaki ikincil enfeksiyon yüzdesinin çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Evdeki bulaşma oranları 'çok daha yüksek', Covid-19 ile enfekte olan biri virüsü aile üyelerinin yüzde 20’sine bulaştırıyor” ifadelerini kullandı.

AB: ÇOCUKLARDAKİ ENFEKSİYONUN BİRİNCİL NEDENİ OKUL DEĞİL

Söz konusu araştırma, Avrupa Birliği Tıp Ajansı’nın, sınıfların yeniden açılmasının vakalarda bir artışa yol açmadığını gösteren rakamları yayımladıktan sonra geldi. Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'ndeki uzmanlar, 6 Ağustos'ta yayınlanan bir raporda 'okullarda çocuktan çocuğa bulaşmanın nadir olduğu' sonucuna vardı. Araştırmacılar, çoğu çocuğun virüsü başka bir yerde kaptığını ve bu nedenle okulun 'çocuklarda Covid-19 enfeksiyonunun birincil nedeni olmadığını' eklediler.

AB’nin raporunda, “Okulların kapatılmasının / yeniden açılmasının toplum aktarım düzeyleri üzerindeki etkisine dair çelişen araştırmalar var, ancak okullarda temas takibinden elde edilen kanıtlar ve bazı AB ülkelerinden gelen gözlemsel veriler, okulların yeniden açılmasının toplum iletiminde önemli artışlarla ilişkilendirilmemiştir. Mevcut kanıtlar, virüsün yayılma riski açısından okulların diğer toplumsal ortamlardan farklı olmadığını gösteriyor. Okulların zamanında açılması çocuklar ve toplumun normal işleyişi için önemlidir” denildi.

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