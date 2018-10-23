HABER

Çocukların öldüğü 7 kişilik fiber tekneye 20 kişi binmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:49 | Son Güncelleme

BODRUM'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin, batan ve 3 çocuğun yaşamını yitirdiği 7 kişilik fiber tekneye 20 kaçağın bindiği belirlendi.

Çocukların öldüğü 7 kişilik fiber tekneye 20 kişi binmişler

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin, batan ve 3 çocuğun yaşamını yitirdiği 7 kişilik fiber tekneye 20 kaçağın bindiği belirlendi. Geçişi organize ettiği öne sürülen 5 Türk vatandaşının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Bodrum'un Gümbet Mahallesi sahilinden dün saat 05.47'de denize açılan kaçak göçmenlerin bulunduğu 'Ela' isimli fiber tekne, kıyıdan ayrıldıktan yaklaşık 50 metre sonra battı. Suya düşen Filistin ve Suriye uyruklu kaçak göçmenlerin yardımına, ilk olarak çevredekiler koştu. Denizden 17 göçmen kurtarılırken, 3 kişi de kendi imkanlarıyla sahile çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise karada olay yerine yakın bölgede, çoğu Filistin ve Somali uyruklu 14 kaçak göçmeni daha yakaladı. Batan teknedeki toplam 20 kaçak göçmenden Filistin uyruklu Melek Abucezar (9) ve Nafiso Mohamed Abdi (12) adlı kız çocukları, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Duran kalbi çalıştırıldıktan sonra İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Filistinli uyruklu Ihab Ebucezar (4) da bugün hayatını kaybetti.
5'İ SORGULANIYOR, 5'İ ARANIYOR
Faciayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 7 kişi kapasiteli fiber tekneye 20 kaçak göçmenin bindirildiği belirlendi. Karada yakalanıp, emniyete götürülen kaçak göçmenlerden birinin, ifadesinde "Yer olmadığı için bizi almadılar. Biz de kenarda bekliyorduk; ancak kısa süre sonra teknenin battığını görünce büyük korku yaşadık. Sevinelim mi, üzülelim mi; bilemedik" dediği öğrenildi. Batan tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalış timi tarafından hava balonlarıyla su yüzüne çıkarılarak, karaya getirildi. Faciadan sonra çalışma başlatan polis, olayın organizatörü olduğunu tespit ettiği 10 kişiden 5'ini yakalayarak, gözaltına aldı. Diğer 5 kişinin ise arandığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürdürülüyor.
SANİYELERLE YARIŞAN O POLİS, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Öte yandan çevredekiler tarafından kurtarılarak, karaya çıkarılan kaçak göçmenlerden Melek Abucezar'a kalp masajı yaptıktan sonra kucağında koşarak, 100 metre uzaklıktaki ambulansa yetiştiren 26 yıllık trafik polisi ve 2 çocuk babası Harun Kılıçoğlu, küçük kızın ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Çocukların öldüğü 7 kişilik fiber tekneye 20 kişi binmişlerÇocukların öldüğü 7 kişilik fiber tekneye 20 kişi binmişlerÇocukların öldüğü 7 kişilik fiber tekneye 20 kişi binmişlerÇocukların öldüğü 7 kişilik fiber tekneye 20 kişi binmişler

PARTNERHakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...Hakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...
Şehit Uzman Onbaşı, Van'da gözyaşlarıyla uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı, Van'da gözyaşlarıyla uğurlandı
Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldıOkulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

İlginizi Çekebilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Teröristler metruk binada yakalandı!

Teröristler metruk binada yakalandı!

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Mardin'den kahreden şehit haberi!

Mardin'den kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.