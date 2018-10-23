Çocukların öldüğü 7 kişilik fiber tekneye 20 kişi binmişler

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin, batan ve 3 çocuğun yaşamını yitirdiği 7 kişilik fiber tekneye 20 kaçağın bindiği belirlendi. Geçişi organize ettiği öne sürülen 5 Türk vatandaşının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. Bodrum'un Gümbet Mahallesi sahilinden dün saat 05.47'de denize açılan kaçak göçmenlerin bulunduğu 'Ela' isimli fiber tekne, kıyıdan ayrıldıktan yaklaşık 50 metre sonra battı. Suya düşen Filistin ve Suriye uyruklu kaçak göçmenlerin yardımına, ilk olarak çevredekiler koştu. Denizden 17 göçmen kurtarılırken, 3 kişi de kendi imkanlarıyla sahile çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise karada olay yerine yakın bölgede, çoğu Filistin ve Somali uyruklu 14 kaçak göçmeni daha yakaladı. Batan teknedeki toplam 20 kaçak göçmenden Filistin uyruklu Melek Abucezar (9) ve Nafiso Mohamed Abdi (12) adlı kız çocukları, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Duran kalbi çalıştırıldıktan sonra İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Filistinli uyruklu Ihab Ebucezar (4) da bugün hayatını kaybetti. 5'İ SORGULANIYOR, 5'İ ARANIYOR Faciayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 7 kişi kapasiteli fiber tekneye 20 kaçak göçmenin bindirildiği belirlendi. Karada yakalanıp, emniyete götürülen kaçak göçmenlerden birinin, ifadesinde "Yer olmadığı için bizi almadılar. Biz de kenarda bekliyorduk; ancak kısa süre sonra teknenin battığını görünce büyük korku yaşadık. Sevinelim mi, üzülelim mi; bilemedik" dediği öğrenildi. Batan tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalış timi tarafından hava balonlarıyla su yüzüne çıkarılarak, karaya getirildi. Faciadan sonra çalışma başlatan polis, olayın organizatörü olduğunu tespit ettiği 10 kişiden 5'ini yakalayarak, gözaltına aldı. Diğer 5 kişinin ise arandığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürdürülüyor. SANİYELERLE YARIŞAN O POLİS, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI Öte yandan çevredekiler tarafından kurtarılarak, karaya çıkarılan kaçak göçmenlerden Melek Abucezar'a kalp masajı yaptıktan sonra kucağında koşarak, 100 metre uzaklıktaki ambulansa yetiştiren 26 yıllık trafik polisi ve 2 çocuk babası Harun Kılıçoğlu, küçük kızın ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.



PARTNER Ünlü oyuncudan Grinin Elli Tonu itirafı