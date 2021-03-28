HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocukların ölümüne futbol aşkı

Çocukların ölümüne futbol aşkı

28.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de keçi otlatırken canı sıkılan çocuklar Güney Çevre Yolunda tehlikeye aldırış etmeden saatlerce futbol oynadı.

Osmaniye’de keçi otlatırken canı sıkılan çocuklar Güney Çevre Yolunda tehlikeye aldırış etmeden saatlerce futbol oynadı. Hızla gelen araçlardan korunmak için apar topar emniyet şeridine geçen çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansırken ölüme şut çeken 3 çocuğun futbol aşkı ölüm korkusunun önüne geçti.
Edinilen bilgiye, merkez Güney Çevre Yolu Şehit Adil Karagöz Anadolu Lisesi mevkiinde keçi otlatan çocukların canı sıkıldı. Yanlarında top bulunan çocuklar can sıkıntısını futbol oynayarak gidermek istedi. Ağır vasıta araçlarının şehir merkezinden geçişini önlemek amacıyla yapılan Güney Çevre Yolunu tercih eden 3 çocuk tehlikeye aldırış etmeden yolda futbol oynamaya başladı. Hızla gelen araçları fark eden çocuklar apar topar çevre yolunun emniyet şeridine geçerek kendilerini emniyete almaya çalıştı. Zaman zaman yoldan geçen sürücüler klakson çalarak çocuklara uyarıda bulundu. Çocukların futbol aşkı ölüm korkusunun önüne geçerken trafiği de tehlikeye düşürdü.
Çocuklar yeter ki top olsun her yerde futbol oynayabileceklerini söylediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti
Belediye başkanı koronavirüse yakalandıBelediye başkanı koronavirüse yakalandı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
1/

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

Uzungöl için hazırlanan imar planına durdurma kararı

Uzungöl için hazırlanan imar planına durdurma kararı

Bu kadarına pes! Canlarını hiçe saydılar: Şakalaşıyorduk!

Bu kadarına pes! Canlarını hiçe saydılar: Şakalaşıyorduk!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan koronavirüse yakalandı

Belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Gözler, kabine toplantısına çevrildi! Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?

Gözler yarına çevirildi! Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?

Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti

Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.