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Çocukların ömür boyu sağlıklı dişlere sahip olması için uygulamanız gereken tavsiyeler

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2020 07:47 | Son Güncelleme

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, çocukların ömür boyu sağlıklı dişlere sahip olabilmesi için anne ve babalara çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Çocukların ömür boyu sağlıklı dişlere sahip olması için uygulamanız gereken tavsiyeler

Beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı diş sağlığını önemli derecede etkileyen 2 faktör. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, diş sağlığına çok küçük yaşlardan itibaren dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Küçük yaştan itibaren çocuklarınıza sağlıklı gülüşler kazandırmak istiyorsanız bu kurallara dikkat etmelisiniz.

  • Çocuklarınıza bol miktarda su ve süt içirin. Meyve suyu ve şekerli içeceklerden mümkün olduğunca az tüketmesini sağlayın.

  • 3 yaşından itibaren düzenli diş hekimi muayenelerini ihmal etmeyin.

  • Abur cubur alışkanlıklarını ana öğünler sonrası değil öncesine alın veya tamamen ortadan kaldırın.

  • 1 yaşından sonra özellikle gece yatarken biberon alışkanlığını sonlandırın ve bardak kullanın.

  • Dişler çıkarken ağrıyı azaltmak için donmuş diş halkası yardımcı olur.

  • Genellikle çocuklar 2 yaşından sonra kendi dişlerini fırçalayabilirler. Fakat 5 yaşına kadar yardıma ihtiyaçları devam eder. Bu yüzden diş fırçalama esnasında yanlarında olmanız hatta beraber fırçalamanız önemlidir.

  • Her sabah ve akşam dişlerin fırçalanmasını rutin hale getirin.

  • Çocuklarınıza düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanma konusunda örnek olun.

  • Çocuklarınıza çiğ sebze ve meyve yeme alışkanlığı kazandırın. Meyve ve sebzenin çiğ tüketimi hem daha fazla mineral ve vitamin alınmasını hem de dişlerin mekanik temizliğini sağlar. Ancak meyve ve sebzelerin meyve ve sebzelerin çok iyi yıkanmış olmasına özen gösterin.

  • Ağzınıza sürdüğünüz kaşığı 1 yaşına kadar kendi ağzınıza sürdüğünüz çatal ve kaşığı çocuklarınıza kullandırmayın. Çocuklarınızın dudaklarından öpmeyin. Çünkü çürük oluşturan mikroplar bulaşıcıdır ve çocukların ağzına bağışıklık sistemi tam gelişmemişken anne ve babadan bulaşır. Bu bulaşma ne kadar geç olursa çocuklarınız çürükler ve diş eti hastalıkları ile o kadar az karşılaşır.


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