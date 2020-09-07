Çocukların ömür boyu sağlıklı dişlere sahip olması için uygulamanız gereken tavsiyeler

Çocuklarınıza çiğ sebze ve meyve yeme alışkanlığı kazandırın. Meyve ve sebzenin çiğ tüketimi hem daha fazla mineral ve vitamin alınmasını hem de dişlerin mekanik temizliğini sağlar. Ancak meyve ve sebzelerin meyve ve sebzelerin çok iyi yıkanmış olmasına özen gösterin.