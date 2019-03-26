Çocukların oynadığı tüfek ateş aldı: 2 yaralı

Ankara'da bir çocuk, babasına ait tüfekle oynarken silahın ateş alması sonucu iki arkadaşını yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi'nde ailesi evde yokken 5 arkadaşını eve çağıran V.A.K'nin (15) oynadığı babasına ait pompalı tüfek, ateş aldı.

T.A.İ ve M.A, tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle elinden ve kolundan yaralandı.

Yaralı halde evden ayrılan çocuklardan biri Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi, diğeri ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

V.A.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

