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Çocukların oynadığı tüfek ateş aldı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

  Ankara'nın Altındağ ilçesinde, A.V.K.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, A.V.K. (15) ile ailesi yokken eve çağırdığı yaşıtı 5 arkadaşı pompalı tüfekle oynadı. Tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği M.A. ile T.A.I., yaralanarak, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Altındağ'a bağlı Çamlık Mahallesi 1880 Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. A.V.K., aile bireyleri yokken, yaşıtı 5 arkadaşını eve çağırdı. Çocuklar, bir süre sonra evde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfek ateş alırken, saçmaların isabet ettiği M.A. ile T.A.I. yaralandı. Silah sesini duyan komşular, eve gelirken, yaralı çocukları görünce sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. M.A. ile T.A.I., tedaviye alınırken, diğer 4 çocuk ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Olay yeri
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Detaylar
Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

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