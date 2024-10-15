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Çocukların sağlıklarını hiçe saymışlar! Diyarbakır'daki 2 okulda tarihi geçmiş 80 kilo tavuk etine el konuldu

15.10.2024 20:33
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi gıdada yapılan sahtecilikleri gözler önüne serdi. Vatandaşlar güvenilir gıda konusunda temkinli davranırken, Diyarbakır'dan gelen bir haber herkesi tedirgin etti. Belediye ekipleri tarafından 2 okulun yemekhanesinde yapılan gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş 80 kilogram tavuk eti bulundu. Ekipler, öğrencilere yedirilmek istenen bu etlere el koydu.

Çocukların sağlıklarını hiçe saymışlar! Diyarbakır'daki 2 okulda tarihi geçmiş 80 kilo tavuk etine el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından yurdun tamamında binlerce denetim yapıldı. Denetimler kapsamında taklit ve tağşiş listesinde gıda usulsüzlüğü yapan işletmeler yer aldı. Yaşanan bu gelişme vatandaşın gündemini bir anda güvenilir gıdaya çevirdi.

YAKALANMASAYDILAR ÖĞRENCİLERE BUNLARI YEDİRECEKLERDİ

Tüm bunların ardından Diyarbakır'dan gelen bir haber ise insanları hayrete düşürdü ve 'Bu kadarına da pes' dedirtti.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı gıda tüketmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri ve Zabıta Daire Başkanlıkları tarafından okul yemekhanelerine yönelik 10 gün boyunca denetim gerçekleştirildi.

2 OKULDA SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ 80 KİLO ETE EL KONULDU

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gıda Denetim Ekibi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı personelince ortaklaşa yapılan denetimlerde, 2 okulda son kullanma tarihi geçmiş 80 kilogram tavuk etine el konuldu. Okul yönetimleri hakkında yasal işlem yapan ekipler, sağlığa zararlı etleri de imha etti. Bu çalışmalar sayesinde muhtemel bir gıda zehirlenmesinin önüne geçildi.

300 KİLO BOZUK PİRİNÇ İMHA EDİLDİ

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Gıda Denetim Koordinasyonu da kent genelinde zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Son 2 haftada yapılan denetimlerde 300 kilogram bozulmuş pirince el konularak imha edildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Vahap Saçaklı, konu öğrenci ve halk sağlığı olunca hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak çalışmalarını sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

(İHA)Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır gıda
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